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Celtic-Beşiktaş maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Celtic ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Celtic ile Beşiktaş arasında oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 21:48 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 22:44
Celtic-Beşiktaş maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Celtic ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar bu zorlu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Celtic ile Beşiktaş arasında oynanan maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Forrest, Tounekti, Hogh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Trossard, Cerny, Poku, Oh.

BEŞİKTAŞ'IN CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki kritik sınavı, 5 Kasım Perşembe günü Glasgow'da oynanıyor. Celtic Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başladı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetiyor.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic-Beşiktaş maçının yayın bilgileri belli oldu. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CELTIC'İN AVRUPA LİGİ'NDE PUANI BULUNMUYOR

Beşiktaş'ın rakibi Celtic, İskoçya Premiership'te başarılı bir sezon geçiriyor. Ligde 28 puanla liderliğini sürdüren İskoç ekibi, en yakın takipçisi Rangers'ın 4 puan önünde bulunuyor. Ancak Celtic'in Avrupa Ligi performansı, yerel ligdeki görüntüsünün gerisinde kaldı.

Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçta da mağlup olan Celtic, henüz puan alamadı. İskoç temsilcisi, lig aşamasında 35. sırada yer alıyor. Beşiktaş karşısında taraftarı önünde oynayacak olan Celtic, bu kez kazanarak Avrupa'daki kötü gidişatını durdurmayı hedefliyor.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede Beşiktaş'ın puan tablosundaki avantajı ve Celtic'in ilk galibiyet arayışı ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda alacağı sonuçla hem yenilmezlik serisini devam ettirmek hem de üst sıralardaki konumunu güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 268. KEZ SAHNE ALIYOR

Celtic-Beşiktaş karşılaşması, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 268. maçı. Avrupa arenasında bugüne kadar 267 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 mağlubiyet aldı.

Söz konusu mücadelelerde rakip filelere 365 gol gönderen siyah-beyazlılar, kalesinde 401 gole engel olamadı. Beşiktaş, Celtic deplasmanında kazanması halinde Avrupa kupalarındaki 105. galibiyetini elde edecek. Temsilcimiz, bu önemli istatistiğe bir yenisini eklerken UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

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