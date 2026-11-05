Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...
Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da gözler milli ara öncesi oynanacak Amedspor maçına çevrildi. Liderliğini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkacak. Okan Buruk, zorlu maç öncesi biri zorlu 3 değişiklik yapabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 15:55
Galatasaray'ın kritik karşılaşmada kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmesi bekleniyor.
Savunma hattında ise Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo ve Ismail Jakobs'un görev alacağı öngörülüyor.
Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Amedspor karşısında forma giyemeyecek.
BARIŞ ALPER VE LEMINA YEDEĞE
Orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Aleksey Batrakov üçlüsüne şans vermesi beklenen Okan Buruk'un, hücum hattını ise Yunus Akgün, Rafael Leao ve Victor Osimhen'den oluşturacağı aktarıldı.
Öte yandan Stuttgart karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'ın, Amedspor mücadelesinde dinlendirilmesinin planlandığı belirtildi.
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