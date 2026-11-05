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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da gözler milli ara öncesi oynanacak Amedspor maçına çevrildi. Liderliğini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkacak. Okan Buruk, zorlu maç öncesi biri zorlu 3 değişiklik yapabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 15:55
Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

Milli takım arasına üç puanla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde şekillenmeye başladı.

Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

3 DEĞİŞİKLİK

TRT Spor'da yer alan habere göre Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasının ardından Amedspor mücadelesinde kadroda bazı değişikliklere gitmeyi planlıyor.

Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

Galatasaray'ın kritik karşılaşmada kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

Savunma hattında ise Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo ve Ismail Jakobs'un görev alacağı öngörülüyor.

Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

Sarı-kırmızılı ekibin önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Amedspor karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

BARIŞ ALPER VE LEMINA YEDEĞE

Orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Aleksey Batrakov üçlüsüne şans vermesi beklenen Okan Buruk'un, hücum hattını ise Yunus Akgün, Rafael Leao ve Victor Osimhen'den oluşturacağı aktarıldı.

Galatasaray'da 3 değişiklik birden! Okan Buruk'un Amedspor maçı kararı...

Öte yandan Stuttgart karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'ın, Amedspor mücadelesinde dinlendirilmesinin planlandığı belirtildi.

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