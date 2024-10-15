SÜRMENE PİDESİ TARİFİ | Trabzon'un meşhur Sürmene pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SÜRMENE PİDESİ TARİFİ | Yöresel ve taze ürünlerle yapılan Sürmene pidesi, hem doyurucu hem de geleneksel bir Karadeniz lezzeti olarak sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Son zamanlarda bilinirliği artan Sürmene pidesini evinde yapmak isteyenler için 'Sürmene pidesi nasıl yapılır?' sorusunun cevabını, Sürmene pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

SÜRMENE PİDESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

Hamuru için;

1,5 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5-5,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ (Hamurun içine değil toparlamak için kullanılacak)

Üzeri için;

1 kase ufalanmış beyaz peynir

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Tereyağı

Yumurta (İsteğe bağlı)

Kenarları için;

Tereyağı

Yapılışı:

Yoğurma kabına ılık su, süt, şeker ve maya alınır, karıştırılır ve 5 dk aktifleşmesi için bekletilir. Tuz ilave edilir, karıştırılır.

Unu azar azar ekleyerek yoğrulur ve unu toparlamak için en son ele dökülen yağ ile hamuru toparlanır. Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edilir.

Hamurun üzeri örtülerek 40-45 dk mayalanması için bekletilir.

Rendelenmiş kaşar ve beyaz peyniri karıştırılır ve kenarda bekletilir.

Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğüne yakın parçalar alınıp yuvarlayarak bezeler yapılır.

Bir beze alınır ve tezgaha ve bezeye un serperek beze servis tabağı büyüklüğünde merdane ile açılır.

Kenar kısımları içe doğru katlanarak elle bastırılır.

Üzeri örtülerek 10 dk bekletilir sonrasında ortada kalan boş kısmın tamamına bolca beyaz peynir ve kaşar peynir karışımı koyulur, üzerine minik tereyağı parçaları koyduktan sonra 220 derece fırında kenarlar kızarana kadar pişirilir.

Yumurtalı yapmak isteyenler, kızaran pideleri fırından çıkarmadan 4-5 dk önce üzerine yumurta kırarak tekrar fırına verebilir.

Püf Noktaları:

Dilerseniz katladığınız kenar kısımlarının içine kaşar peyniri koyarak kapatabilirsiniz.