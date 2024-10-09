Riva'da neler oldu? Kavgadan kardeşliğe

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki kaos ortamını bitirmek; futbola barış ve kardeşlik iklimini getirmek için düğmeye bastı. Riva'da kısa sürede büyük işler başaran Hacıosmanoğlu; Türk futbolundaki güven bunalımına son vermek, kaosu bitirmek, güzel oyunun marka değerini artırmakta kararlı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bu doğrultuda geçtiğimiz pazartesi günü Dört Büyük kulübün başkanı ile Riva'da bir kahvaltılı zirve gerçekleştirdi. Kahvaltıdan sonra sohbet toplantısına geçildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a geldikleri için teşekkür etti. Dostluk rüzgarlarının estiği sohbette Dört Büyük kulübün başkanına seslenen TFF Başkanı, "Futbolumuzdaki bu kısır tartışmaları, futbolumuza gölge düşüren gergin ortamı bitirmeliyiz. Birbirimize ve camialarımıza karşı daha hoşgörülü, daha saygılı ve samimi olmalıyız. Futbolun birleştirici gücü ile marka değerimizi artırmalıyız. Türk futbolunun sorunlarını çözmek için beni TFF Başkanı yaptınız. Ciddi sorunlarımız var. Ama çözümü de biliyorum. Sizlere söz veriyorum. Bu sezon sahada ter döken, başarılı olan, hak eden şampiyon olacak. Hakemlerimiz elbette hatalar yapıyor. Sizler de haklı olarak bu durumdan rahatsız oluyorsunuz. Bunları en aza indirmek için çalışmalar yapıyoruz.

Genç ve yetenekli hakemleri de işin içine katarak hakemlerimiz arasındaki rekabeti artırdık. Eyyama, art niyete asla izin vermeyeceğiz. Sizlerden ricam, lütfen ortamı gerecek açıklamalardan uzak durunuz" ifadelerini kullandı. Dört Büyük kulübün başkanları da Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarına hak verip, "Biz size güveniyoruz başkanım. Bundan sonra bizler de açıklamalarımızda daha dikkatli olacağız" sözünü verdiler.

FUTBOLUN ZİRVESİ TRABZON'A TAŞINIYOR!

Riva'daki kahvaltılı başkanlar zirvesini son derece yararlı bulan dört başkan, İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'Bu zirveyi sürekli hale getirmeliyiz. Son derece yararlı bir toplantı oldu' görüşünde birleştiler. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da "Bir sonraki zirveye Beşiktaş Başkanı olarak ben ev sahipliği yapmak istiyorum" dedi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve diğer başkanlar, Arat'ın bu teklifini teşekkür ederek kabul ettiler. Sonrası ne mi olacak? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığım görüşmede aldığım bilgi şu: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu kahvaltılı zirveye ev sahipliği yapacak. İşin finali ise sıkı durun Trabzon'da yapılacak. Yani zirve, İstanbul dışına çıkacak. İşte size dostluk, işte size kardeşlik iklimi... Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Üç Büyük kulübün başkanını Trabzon'da ağırlayacak. Bu zirvelerden paylaşılacak samimi görüntüler ve fotoğraflar, futbol dünyamızın üzerindeki kara bulutları dağıtacak, yeşil sahalardaki buzları eritecek.

ÖZEL HABER: ZEKİ UZUNDURUKAN