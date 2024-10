AÖL EK SINAV TAKVİMİ 2024 | Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Açık Lise sınav tarihlerini yayınlayan MEB ek sınav tarihlerini duyurdu. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavına girecek öğrenciler; e-Sınav merkezlerinde sınavlara katılım sağlayacaklar. Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 EKİM -20 EKİM 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.

AÖL EK SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.

e-Sınav salonunda 10 un altında öğrencinin sınav randevusu olması halinde bu salonda sınav yapılmayacak olup öğrenciler ÖDSGM tarafından uygun görülen e-Sınav merkezine aktarılacaktır.Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecektir.

Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler, sınav salonundan çıkan öğrenci olmadığı sürece sınava alınır. Ancak bu öğrenci/öğrencilere ek süre verilmez.

Öğrenciler, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı ilesınava girebilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir. Evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan öğrencilerin geçerli kimlik belgesinde yer alan kimlik numaraları kontrol edilir, giriş belgesindeki kimlik numarası ile aynı ise kimlik belgesi geçerli kabul edilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı kimlik numarasını gösterir belge, uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilen kimlik belgesi veya geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen fotoğraflı, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir onaylı belgelerden en az biri geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Öğrenciler; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır.

Öğrencilerin sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kağıt sınav salonlarında hazır olacaktır.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.