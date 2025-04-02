FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | FB-GS Türkiye Kupası maçı çeyrek final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Jose Mourinho ve Okan Buruk'un hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliği yapacağı maçta deplasman tribünü de yerini alacak. Lig maçında Beşiktaş deplasmanında kaybederek, ilk mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, zorlu derbide çıkış arıyor. Yarı final biletini almak için mücadele edecek takımlar, mücadele saatini beklemeye geçti. Heyecan dolu karşılaşmaya saatler kala, futbolseverler araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi kapsamında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler şifresiz olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Livakovic), Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski (Fred), Kostic, İrfan Can Kahveci (Talisca), En-Nesyri, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.

FRED, ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS DERBİYE HAZIR

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

HEDEF YARI FİNAL

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekerken, Galatasaray da hem ligde hem kupada yoluna doludizgin devam ediyor. Kupada finale bir adım kala, iki dev kulüp tüm kozlarını bu maçta sahaya yansıtacak.

Yıllardır büyük çekişmelere sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, bu kez Türkiye Kupası yolunda büyük önem taşıyor. Her iki takım da kupayı müzesine götürmek istiyor ve bu doğrultuda bu akşamki mücadele, büyük bir adım niteliği taşıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 403. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE ÜSTÜNLÜK

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

DERBİYE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geniş güvenlik önlemleri aldı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında toplam 30 bin 199 emniyet personeli görevlendirilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak derbinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için 9.726'sı stadyum ve çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde toplam 30.199 personelimiz ile gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman hakem Pascal Müller oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Ezeli rakipler arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller oturacak. Müller'e AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek.