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Haberler Galatasaray ÇİMSA ÇBK Mersin: 83 - 78 Galatasaray Çağdaş Faktoring

ÇİMSA ÇBK Mersin: 83 - 78 Galatasaray Çağdaş Faktoring

Basketbol Kadınlar Süper Ligi yarı final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yendi. Bu sonuçla Çimsa ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 20:31
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ÇİMSA ÇBK Mersin: 83 - 78 Galatasaray Çağdaş Faktoring

Basketbol Kadınlar Süper Ligi yarı final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yendi. Bu sonuçla Çimsa ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 20, Carleton 12, Rupert 4, McCovan 16, Johannes 29, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 15, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 9, Derin Erdoğan 3

1. periyot: 20-17

Devre: 42-34

3. periyot: 61-53

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