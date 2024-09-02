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Okullarda uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınıyor mu? | 2-6 Eylül okula gitmek zorunlu mu?

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor. Anaokulu ve ilkokullar için zil erken çaldı. Milli Eğitim Bakanlığının bu yılki planlamasına göre 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum haftası olacak. Veliler ise "Okullarda uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınıyor mu? 2-6 Eylül okula gitmek zorunlu mu?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 07:38
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Okullarda uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınıyor mu? | 2-6 Eylül okula gitmek zorunlu mu?

MEB 2024-2025 TAKVİMİ | Okullarda yarı yıl tatili dışında her dönem birer kez olmak üzere ara tatil de yapılıyor. MEB 2024-2025 takvimine göre bu yıl yapılacak olan ara tatil tarihleri de netleşti. 2-6 Eylül tarihlerinde ise anaokulu ve birinci sınflara uyum haftası düzenleniyor. Peki, Okullarda uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınıyor mu? 2-6 Eylül okula gitmek zorunlu mu? İşte yanıtı...

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

2-6 EYLÜL OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Uyum haftasına katılım zorunluluğu bulunmuyor ve yoklama alınmıyor. Ancak eğitimciler bu ilk haftanın çok önemli olduğunu, çocuğun okulu daha rahat keşfedebileceğini belirtiyor.

Uyum haftası 2 gün olacak. Buna göre okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası etkinlikleri 2-3 Eylül'de düzenlenecek.

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