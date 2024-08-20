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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 20 Ağustos Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Ağustos Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Ağustos Salı Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 19:39
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 20 Ağustos Salı 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 20 Ağustos Salı akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 20 Ağustos Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Ağustos Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

20 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 20 Ağustos Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

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