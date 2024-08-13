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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024 | EGM bekçilik başvurusu nasıl yapılır? - Bekçi alımı başvuru ne zaman?

1. dönem bekçi alımı başvurusu için bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlar belirli kriterler gözetilerek gerçekleştiriliyor. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyenler EGM bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru ne zaman? sorguları yapıyor. Güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 16:14 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 16:14
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024 | EGM bekçilik başvurusu nasıl yapılır? - Bekçi alımı başvuru ne zaman?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024 | Polis Akademisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladığı 1. dönem bekçilik başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılı içerisinde henüz herhangi bir alım yapılmadı ve güncel duyurular takip ediliyor. Arama motorlarında ise 1. dönem bekçi alımı ne zaman, yapılacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. EGM çarşı ve mahalle bekçilik başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

2024 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2024 yılı bekçi alımı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bekçilik başvurusu için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu yıl herhangi bir alım olması durumunda haberimizin içerisine güncel bilgiler eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAVINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1.Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

2.Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

3.Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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4.Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

5.Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

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