DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ ne zaman? | 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü mesajları (romantik, komik, kısa, uzun)

DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ ne zaman? | Dünya Yakışıklılar Günü, her yıl 2 Ağustos'ta, dünya genelinde kutlanmaktadır. Bu yıl 2 Ağustos Cuma gününe denk gelen Dünya Yakışıklılar Günü, sosyal medya paylaşımları, özel etkinlikler ve çeşitli sürprizlerle kutlayarak sevdikleri erkeklere iltifat etmeyi ve onları onurlandırmayı amaçlar. Güzellik ve bakım konusundaki cinsiyet klişelerini yıkmayı hedefleyen Dünya Yakışıklılar Günü için en güzel mesajları derledik.

DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ MESAJLARI ROMANTİK

🌸Gözlerindeki ışıltı, dünyadaki en güzel manzara. Her zaman yanımda olduğun için çok şanslıyım. Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun, canım!

🌸Sevgilim, sadece bugün değil, her gün yakışıklılığınla beni büyülüyorsun. Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun!

🌸Seninle geçirdiğim her an, hayatımın en değerli anları. Yakışıklılığın ve içtenliğinle dünyamı aydınlatıyorsun. Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun.

🌸Her bakışında kalbimi yeniden fethediyorsun. Yakışıklılığın ve kalbinin güzelliğiyle her zaman parlıyorsun. Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun, aşkım!

🌸Seninle her anı paylaşmak, en büyük mutluluğum. Yakışıklılığın ve sevecenliğinle hayatıma renk katıyorsun. Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun!

🌸Her gülüşünle kalbimi ısıtıyorsun. Seninle birlikte olmanın ne kadar özel olduğunu her gün yeniden hissediyorum. Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun, sevgilim!

DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ MESAJLARI KOMİK

😊Dünya Yakışıklılar Günü kutlu olsun! Bugün senin günün, ama merak etme, yılın diğer 364 günü de aynı şekilde yakışıklısın!

😊Bugün senin yakışıklılığını kutluyoruz! Bir gün süren bir şey gibi ama biliyoruz ki bu yakışıklılık tam zamanlı bir iş!

😊Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun! Bugün o kadar yakışıklısın ki, aynalar bile sana hayranlıkla bakıyor!

😊Dünya Yakışıklılar Günü'nde sana küçük bir hediye alacaktım ama aynaya bakman yeterli olur dedim! Sen zaten başlı başına bir harikasın!

DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ MESAJLARI KISA

🔸Dünya Yakışıklılar Günü kutlu olsun! Seninle olmak büyük bir mutluluk.

🔸Yakışıklılığınla her günümü aydınlatıyorsun. Kutlu olsun sevgilim!

🔸Bugün senin günün! Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun!

DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ MESAJLARI UZUN

⬜ Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun! Seninle her anı paylaşmak gerçekten büyük bir mutluluk. Hem iç güzelliğin hem de yakışıklılığınla beni her gün yeniden büyülüyorsun. Seninle olmak hayatıma anlam katıyor ve seninle geçirdiğim her anı özel kılıyor. İyi ki varsın!

⬜ Sevgilim, Dünya Yakışıklılar Günü'n kutlu olsun! Seninle geçirdiğim her gün, senin ne kadar özel ve yakışıklı biri olduğunu bana yeniden hatırlatıyor. Gözlerindeki ışık, kalbindeki sevgi ve gülüşündeki sıcaklıkla beni her gün yeniden aşık ediyorsun. Seninle olmak benim için bir ayrıcalık.

⬜ Bugün Dünya Yakışıklılar Günü ve bu özel günün senin gibi biriyle kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Seninle her anı paylaşmak, seninle gülmek ve seninle olmak benim için büyük bir şans. Yakışıklılığın ve sevecenliğinle hayatıma renk kattığın için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum!