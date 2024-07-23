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Askerlik yerleri belli oldu mu? - MSB ASKERLİK CELB YERLERİ SORGULAMA EKRANI AĞUSTOS 2024

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile ağustos askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebilirken Askerlik yerleri belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güncel bilgileri ve askerlik celb yerleri sorgulama ekranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 22:28
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Askerlik yerleri belli oldu mu? - MSB ASKERLİK CELB YERLERİ SORGULAMA EKRANI AĞUSTOS 2024

Türkiye'de askerlik hizmeti, her genç için önemli bir dönüm noktası ve birçok vatandaşın hayatında unutulmaz bir deneyim olarak yerini alıyor. Askerlik yerlerinin belirlenmesi ise bu sürecin en heyecan verici ve merak edilen kısımlarından birini oluşturuyor. Peki, Askerlik yerleri belli oldu mu? İşte yanıtı...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) sevk tarihleri 22 Ağustos 2024, Er (2'nci Grup) 19 Eylül 2024 ve Er (3'üncü Grup) ise 17 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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