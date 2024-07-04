Haberler Haberler 💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 4 Temmuz 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 4 Temmuz 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Temmuz Perşembe 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 4 Temmuz 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

4 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Temmuz Perşembe 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,53 (Alış) - 32,54 (Satış)

EURO: 36,18 (Alış) - 36,26 (Satış)

STERLİN: 41,28 (Alış) - 41,49 (Satış)

1 DOLAR = 32,54 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉4 Temmuz Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.467,37₺

Gram altın satış: 2.467,78₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.006,00₺

Çeyrek altın satış: 4.075,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.038,00₺

Yarım altın satış: 8.143,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.050,00

Tam altın satış: 16.235,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.435,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.684,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.347,00₺

Ata altın satış: 16.659,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Temmuz Perşembe günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

Lauriente ısrarı! Fenerbahçe teklif yükseltti
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı!
DİĞER
ÇEYREK FİNAL MAÇI! Hollanda - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Türkiye çeyrek final maç tarihi
Eylem Tok'un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov adımları...
Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not
G.Saray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Namaz vakitleri İstanbul (4 Temmuz Perşembe)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Polonyalı golcü! Beşiktaş'a Polonyalı golcü! 01:00
F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho 00:47
F.Bahçe'den Milik bombası! F.Bahçe'den Milik bombası! 00:37
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! 23:54
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı 23:48
Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! 22:23
Daha Eski
Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! 22:23
Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 22:23
G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor 22:23
G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! 22:23
Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! 22:23
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! 22:23