SINAVSIZ ALAN LİSELER KONYA | 2024 Konya OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER KONYA | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 Konya sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...
2024 KONYA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI
AHIRLI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Ahırlı Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,3481
- Konya Ahırlı Ahırlı Atatürk Anadolu Lisesi 64,5028
- Konya Ahırlı Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,6395
- Konya Ahırlı Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 47,3983
AKÖREN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Akören Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,8754
- Konya Akören Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi 79,8284
- Konya Akören Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,2991
AKŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Akşehir Akşehir Lisesi 93,9588
- Konya Akşehir Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi 91,5417
- Konya Akşehir Akşehir Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,484
- Konya Akşehir Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi 84,0952
- Konya Akşehir Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,3217
- Konya Akşehir /Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,3006
- Konya Akşehir Akşehir Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,3567
- Konya Akşehir Akşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,3257
- Konya Akşehir Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,3514
- Konya Akşehir Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,1492
ALTINEKİN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Altınekin Altınekin Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,4918
- Konya Altınekin Ali-Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi 48,219
- Konya Altınekin Altınekin Şehit Adem Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,0471
- Konya Altınekin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 84,8128
BEYŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi 89,9955
- Konya Beyşehir Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,4005
- Konya Beyşehir Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,4864
- Konya Beyşehir Beyşehir Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi 61,1387
- Konya Beyşehir Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,1566
- Konya Beyşehir Doğanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,1693
- Konya Beyşehir Şehit Nazım Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,6113
- Konya Beyşehir Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,584
- Konya Beyşehir Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,4673
- Konya Beyşehir Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,2142
- Konya Beyşehir Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,4791
- Konya Beyşehir Beyşehir Anadolu Lisesi 47,1453
BOZKIR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Bozkır Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,5528
- Konya Bozkır Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi 48,816
- Konya Bozkır Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,14
- Konya Bozkır Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi 41,1317
- Konya Bozkır Serüstad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 38,425
CİHANBEYLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Cihanbeyli Cihanbeyli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 83,3403
- Konya Cihanbeyli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,5636
- Konya Cihanbeyli Yeniceoba İhsan Geyik Anadolu Lisesi 59,6793
- Konya Cihanbeyli Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,5562
- Konya Cihanbeyli Kandil Çok Programlı Anadolu Lisesi 58,4694
- Konya Cihanbeyli Cihanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,7324
- Konya Cihanbeyli Seniha-Ali Fuat Belgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,8082
- Konya Cihanbeyli Gölyazı Anadolu Lisesi 48,4606
- Konya Cihanbeyli Kandil Çok Programlı Anadolu Lisesi 47,9136
- Konya Cihanbeyli Günyüzü Anadolu Lisesi 46,5972
- Konya Cihanbeyli Yeniceoba İhsan Geyik Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,4817
ÇELTİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Çeltik Çeltik Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,1773
- Konya Çeltik Gökpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi 50,2268
- Konya Çeltik Çeltik Anadolu İmam Hatip Lisesi 28,5968
- Konya Çeltik Çeltik Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,3569
- Konya Çeltik Gökpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi –
ÇUMRA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Çumra Atatürk Anadolu Lisesi 82,8285
- Konya Çumra Çumra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,6149
- Konya Çumra Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,6709
- Konya Çumra İçeriçumra Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,8706
- Konya Çumra Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,2584
- Konya Çumra Çumra Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,4562
- Konya Çumra Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi 59,3763
- Konya Çumra İçeriçumra Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,3505
- Konya Çumra Alibeyhüyüğü Şehit Selvet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,1028
- Konya Çumra Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,7836
- Konya Çumra Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,031
- Konya Çumra Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi 52,3472
- Konya Çumra Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,7474
- Konya Çumra İçeriçumra Çok Programlı Anadolu Lisesi –
DERBENT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Derbent Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,3025
- Konya Derbent Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,1796
- Konya Derbent Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi –
DEREBUCAK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi 78,6128
- Konya Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi –
DOĞANHİSAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Doğanhisar Doğanhisar Anadolu lisesi 60,1827
- Konya Doğanhisar Doğanhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,9288
- Konya Doğanhisar Ahmet Rasih Uslu Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,7789
- Konya Doğanhisar Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi –
EMİRGAZİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Emirgazi Şehit Serkan Çölkesen Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,3768
- Konya Emirgazi Şehit Serkan Çölkesen Çok Programlı Anadolu Lisesi 67,9233
- Konya Emirgazi Şehit Serkan Çölkesen Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,2162
EREĞLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Ereğli Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi 94,3436
- Konya Ereğli Konya Ereğli Cumhuriyet Anadolu Lisesi 92,8919
- Konya Ereğli Ereğli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,8397
- Konya Ereğli Konya Ereğli Atatürk Anadolu Lisesi 87,8999
- Konya Ereğli Şehit Ramazan Aydoğan Anadolu Lisesi 73,4434
- Konya Ereğli Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,2005
- Konya Ereğli Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,4942
- Konya Ereğli İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 54,8262
- Konya Ereğli Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,3763
- Konya Ereğli Şehit Halil Daş Anadolu Lisesi 54,0316
- Konya Ereğli Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,3285
- Konya Ereğli Ereğli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,0972
GÜNEYSINIR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Güneysınır Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,1979
- Konya Güneysınır Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,5807
- Konya Güneysınır Şehit Muhammed Ali Dündar Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,6694
HADİM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Hadim Korualan Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,9587
- Konya Hadim Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,3351
- Konya Hadim Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,2538
- Konya Hadim Hadim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,756
HALKAPINAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Halkapınar Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi 80,8491
- Konya Halkapınar Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,6974
HÜYÜK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Hüyük Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi 67,5091
- Konya Hüyük Hüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,8842
- Konya Hüyük Hüyük Makbule-Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,561
- Konya Hüyük Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 27,3655
ILGIN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Ilgın Ilgın Şehit Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi 87,2405
- Konya Ilgın Ilgın Şehit Musa Altın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,4737
- Konya Ilgın Ilgın Şehit Selam Kemer Anadolu Lisesi 72,9492
- Konya Ilgın Çiğil Şehit Ramazan Akar Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,5901
- Konya Ilgın Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,8189
- Konya Ilgın TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,0124
- Konya Ilgın Ilgın Fakı Yapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,1274
- Konya Ilgın Ilgın Şehit B. Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,969
- Konya Ilgın Ilgın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,1444
- Konya Ilgın Çiğil Şehit Ramazan Akar Çok Programlı Anadolu Lisesi 43,5484
KADINHANI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Kadınhanı Mustafa Büyükoflaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,9272
- Konya Kadınhanı Payende Topçuoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,7423
- Konya Kadınhanı Ata İçil Anadolu Lisesi 55,4576
- Konya Kadınhanı Kadınhanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,4098
- Konya Kadınhanı Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,4401
- Konya Kadınhanı Şehit Mehmet Ali Körükçü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,7115
KARAPINAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Karapınar Karapınar Meke Anadolu Lisesi 86,8259
- Konya Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,9548
- Konya Karapınar Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,7424
- Konya Karapınar Kayalı Anadolu Lisesi 55,6786
- Konya Karapınar Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,9645
KARATAY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Karatay Mehmet-Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi 92,5564
- Konya Karatay Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi 84,2684
- Konya Karatay Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi 79,6778
- Konya Karatay Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,615
- Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,0713
- Konya Karatay Karatay Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,5242
- Konya Karatay Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,626
- Konya Karatay Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,187
- Konya Karatay Dr.Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,1335
- Konya Karatay İsmil Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,1335
- Konya Karatay Süleyman Şah Anadolu Lisesi 38,9813
- Konya Karatay Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,6123
- Konya Karatay Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,0998
- Konya Karatay Nizamülmülk Anadolu Lisesi 64,9241
- Konya Karatay Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 56,9772
- Konya Karatay Çatalhüyük Anadolu Lisesi 79,8779
- Konya Karatay Karatay Borsa İstanbul Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,2328
- Konya Karatay Karatay Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,3067
- Konya Karatay Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,5566
KULU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Kulu Kulu Düden Anadolu Lisesi 64,7839
- Konya Kulu Zincirlikuyu Anadolu Lisesi 62,8006
- Konya Kulu Kozanlı Anadolu Lisesi 56,3516
- Konya Kulu Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,8851
- Konya Kulu Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,1054
- Konya Kulu Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,3406
- Konya Kulu Tavşançalı Anadolu Lisesi 33,7337
MERAM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Meram Meram Mehmet-Münevver Kurban Anadolu Lisesi 95,3514
- Konya Meram Naciye Mumcuoğlu Anadolu Lisesi 94,4982
- Konya Meram Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 91,6896
- Konya Meram Meram Alparslan Anadolu Lisesi 89,3139
- Konya Meram Meram Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 87,8224
- Konya Meram Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi 86,9031
- Konya Meram Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 84,6841
- Konya Meram Yıldız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 83,0976
- Konya Meram Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,3575
- Konya Meram Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,2626
- Konya Meram Çelebi Hüsameddin Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,0214
- Konya Meram Hadimi Anadolu Lisesi 57,1147
- Konya Meram Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,309
- Konya Meram Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,4345
- Konya Meram İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,4897
- Konya Meram Mümtaz Koru Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,31
- Konya Meram Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,3119
- Konya Meram Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,5249
- Konya Meram Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,3546
- Konya Meram Zeki Özdemir Anadolu Lisesi 69,3397
SARAYÖNÜ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Sarayönü Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,6227
- Konya Sarayönü Sarayönü Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,3816
- Konya Sarayönü Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,4385
- Konya Sarayönü Sarayönü Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,5814
- Konya Sarayönü Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,0591
- Konya Sarayönü Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 25,1086
- Konya Sarayönü Sarayönü Anadolu Lisesi 75,3119
- Konya Sarayönü Ladik Ahmet Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,7657
SELÇUKLU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Selçuklu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 95,1644
- Konya Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi 93,9504
- Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 92,4295
- Konya Selçuklu Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi 91,4292
- Konya Selçuklu Cemil Meriç Anadolu Lisesi 91,2739
- Konya Selçuklu Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Anadolu Lisesi 89,1253
- Konya Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86,4643
- Konya Selçuklu Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 84,5695
- Konya Selçuklu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 84,428
- Konya Selçuklu Erbil Koru Anadolu Lisesi 83,5861
- Konya Selçuklu Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 82,8823
- Konya Selçuklu Konevi Anadolu Lisesi 82,696
- Konya Selçuklu Vali İhsan Dede Anadolu Lisesi 79,7391
- Konya Selçuklu Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi 76,6858
- Konya Selçuklu Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi 76,4548
- Konya Selçuklu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,0752
- Konya Selçuklu Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,947
- Konya Selçuklu Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,3753
- Konya Selçuklu Tepekent Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,8945
- Konya Selçuklu Talha Bayrakçı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,0719
- Konya Selçuklu Mustafa Hotamışlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,5104
- Konya Selçuklu İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,1741
- Konya Selçuklu Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,4149
- Konya Selçuklu Mümine Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,2969
- Konya Selçuklu Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,5059
- Konya Selçuklu M. Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,5414
- Konya Selçuklu Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,7371
- Konya Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,1344
- Konya Selçuklu Saraybosna Anadolu Lisesi 69,203
- Konya Selçuklu Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,7217
- Konya Selçuklu Dursun Fakih Anadolu Lisesi 62,701
- Konya Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,4591
- Konya Selçuklu Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,8284
SEYDİŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Seydişehir Seydişehir Anadolu Lisesi 93,7562
- Konya Seydişehir Seydişehir Mahmut Esat Anadolu Lisesi 91,3192
- Konya Seydişehir Seydişehir Saliha-Mehmet Ulaşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,7581
- Konya Seydişehir Enis Şanlıoğlu Anadolu Lisesi 83,1604
- Konya Seydişehir Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,3824
- Konya Seydişehir Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,3008
- Konya Seydişehir Şehit Fatih Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,1472
- Konya Seydişehir Seydişehir Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,8232
- Konya Seydişehir Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi 36,935
- Konya Seydişehir Seydişehir Leman-Kadir Parıltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 34,3277
- Konya Seydişehir Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 33,5894
- Konya Seydişehir Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi –
TAŞKENT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Taşkent Taşkent Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,3444
- Konya Taşkent Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi 67,3801
- Konya Taşkent Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,3874
- Konya Taşkent Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,1263
- Konya Taşkent Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,7848
TUZLUKÇU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Tuzlukçu Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,493
- Konya Tuzlukçu Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,0141
YALIHÜYÜK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Yalıhüyük Yalıhüyük Anadolu Lisesi 73,8948
YUNAK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Konya Yunak Şehit Şevki Akgün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,0129
- Konya Yunak Yunak Cemal Karacan Anadolu Lisesi 65,2026
- Konya Yunak Sülüklü 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 61,0014
- Konya Yunak Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,658
- Konya Yunak Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi 42,1441
NOT: Konya'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.