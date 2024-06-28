SINAVSIZ ALAN LİSELER KONYA | 2024 Konya OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER KONYA | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 Konya sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...

2024 KONYA OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI

AHIRLI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Ahırlı Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,3481

Konya Ahırlı Ahırlı Atatürk Anadolu Lisesi 64,5028

Konya Ahırlı Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,6395

Konya Ahırlı Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 47,3983

AKÖREN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Akören Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,8754

Konya Akören Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi 79,8284

Konya Akören Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,2991

AKŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Akşehir Akşehir Lisesi 93,9588

Konya Akşehir Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi 91,5417

Konya Akşehir Akşehir Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,484

Konya Akşehir Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi 84,0952

Konya Akşehir Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,3217

Konya Akşehir /Şehit Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 67,3006

Konya Akşehir Akşehir Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,3567

Konya Akşehir Akşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,3257

Konya Akşehir Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,3514

Konya Akşehir Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,1492

ALTINEKİN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Altınekin Altınekin Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,4918

Konya Altınekin Ali-Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi 48,219

Konya Altınekin Altınekin Şehit Adem Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,0471

Konya Altınekin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 84,8128

BEYŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi 89,9955

Konya Beyşehir Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,4005

Konya Beyşehir Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,4864

Konya Beyşehir Beyşehir Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi 61,1387

Konya Beyşehir Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,1566

Konya Beyşehir Doğanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,1693

Konya Beyşehir Şehit Nazım Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,6113

Konya Beyşehir Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,584

Konya Beyşehir Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,4673

Konya Beyşehir Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,2142

Konya Beyşehir Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,4791

Konya Beyşehir Beyşehir Anadolu Lisesi 47,1453

BOZKIR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Bozkır Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,5528

Konya Bozkır Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi 48,816

Konya Bozkır Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,14

Konya Bozkır Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi 41,1317

Konya Bozkır Serüstad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 38,425

CİHANBEYLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Cihanbeyli Cihanbeyli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 83,3403

Konya Cihanbeyli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,5636

Konya Cihanbeyli Yeniceoba İhsan Geyik Anadolu Lisesi 59,6793

Konya Cihanbeyli Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,5562

Konya Cihanbeyli Kandil Çok Programlı Anadolu Lisesi 58,4694

Konya Cihanbeyli Cihanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 53,7324

Konya Cihanbeyli Seniha-Ali Fuat Belgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,8082

Konya Cihanbeyli Gölyazı Anadolu Lisesi 48,4606

Konya Cihanbeyli Kandil Çok Programlı Anadolu Lisesi 47,9136

Konya Cihanbeyli Günyüzü Anadolu Lisesi 46,5972

Konya Cihanbeyli Yeniceoba İhsan Geyik Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,4817

ÇELTİK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Çeltik Çeltik Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,1773

Konya Çeltik Gökpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi 50,2268

Konya Çeltik Çeltik Anadolu İmam Hatip Lisesi 28,5968

Konya Çeltik Çeltik Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,3569

Konya Çeltik Gökpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi –

ÇUMRA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Çumra Atatürk Anadolu Lisesi 82,8285

Konya Çumra Çumra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,6149

Konya Çumra Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,6709

Konya Çumra İçeriçumra Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,8706

Konya Çumra Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,2584

Konya Çumra Çumra Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,4562

Konya Çumra Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi 59,3763

Konya Çumra İçeriçumra Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,3505

Konya Çumra Alibeyhüyüğü Şehit Selvet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,1028

Konya Çumra Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,7836

Konya Çumra Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,031

Konya Çumra Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi 52,3472

Konya Çumra Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,7474

Konya Çumra İçeriçumra Çok Programlı Anadolu Lisesi –

DERBENT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Derbent Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,3025

Konya Derbent Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,1796

Konya Derbent Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi –

DEREBUCAK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi 78,6128

Konya Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi –

DOĞANHİSAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Doğanhisar Doğanhisar Anadolu lisesi 60,1827

Konya Doğanhisar Doğanhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,9288

Konya Doğanhisar Ahmet Rasih Uslu Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,7789

Konya Doğanhisar Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi –

EMİRGAZİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Emirgazi Şehit Serkan Çölkesen Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,3768

Konya Emirgazi Şehit Serkan Çölkesen Çok Programlı Anadolu Lisesi 67,9233

Konya Emirgazi Şehit Serkan Çölkesen Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,2162

EREĞLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Ereğli Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi 94,3436

Konya Ereğli Konya Ereğli Cumhuriyet Anadolu Lisesi 92,8919

Konya Ereğli Ereğli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,8397

Konya Ereğli Konya Ereğli Atatürk Anadolu Lisesi 87,8999

Konya Ereğli Şehit Ramazan Aydoğan Anadolu Lisesi 73,4434

Konya Ereğli Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 63,2005

Konya Ereğli Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,4942

Konya Ereğli İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 54,8262

Konya Ereğli Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,3763

Konya Ereğli Şehit Halil Daş Anadolu Lisesi 54,0316

Konya Ereğli Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46,3285

Konya Ereğli Ereğli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,0972

GÜNEYSINIR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Güneysınır Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,1979

Konya Güneysınır Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,5807

Konya Güneysınır Şehit Muhammed Ali Dündar Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,6694

HADİM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Hadim Korualan Çok Programlı Anadolu Lisesi 70,9587

Konya Hadim Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,3351

Konya Hadim Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,2538

Konya Hadim Hadim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,756

HALKAPINAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Halkapınar Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi 80,8491

Konya Halkapınar Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,6974

HÜYÜK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Hüyük Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi 67,5091

Konya Hüyük Hüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,8842

Konya Hüyük Hüyük Makbule-Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,561

Konya Hüyük Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 27,3655

ILGIN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Ilgın Ilgın Şehit Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi 87,2405

Konya Ilgın Ilgın Şehit Musa Altın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,4737

Konya Ilgın Ilgın Şehit Selam Kemer Anadolu Lisesi 72,9492

Konya Ilgın Çiğil Şehit Ramazan Akar Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,5901

Konya Ilgın Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,8189

Konya Ilgın TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,0124

Konya Ilgın Ilgın Fakı Yapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 52,1274

Konya Ilgın Ilgın Şehit B. Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50,969

Konya Ilgın Ilgın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,1444

Konya Ilgın Çiğil Şehit Ramazan Akar Çok Programlı Anadolu Lisesi 43,5484

KADINHANI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Kadınhanı Mustafa Büyükoflaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,9272

Konya Kadınhanı Payende Topçuoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,7423

Konya Kadınhanı Ata İçil Anadolu Lisesi 55,4576

Konya Kadınhanı Kadınhanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,4098

Konya Kadınhanı Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi 50,4401

Konya Kadınhanı Şehit Mehmet Ali Körükçü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,7115

KARAPINAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Karapınar Karapınar Meke Anadolu Lisesi 86,8259

Konya Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,9548

Konya Karapınar Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,7424

Konya Karapınar Kayalı Anadolu Lisesi 55,6786

Konya Karapınar Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,9645

KARATAY SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Karatay Mehmet-Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi 92,5564

Konya Karatay Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi 84,2684

Konya Karatay Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi 79,6778

Konya Karatay Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,615

Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,0713

Konya Karatay Karatay Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,5242

Konya Karatay Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,626

Konya Karatay Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,187

Konya Karatay Dr.Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,1335

Konya Karatay İsmil Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,1335

Konya Karatay Süleyman Şah Anadolu Lisesi 38,9813

Konya Karatay Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,6123

Konya Karatay Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,0998

Konya Karatay Nizamülmülk Anadolu Lisesi 64,9241

Konya Karatay Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 56,9772

Konya Karatay Çatalhüyük Anadolu Lisesi 79,8779

Konya Karatay Karatay Borsa İstanbul Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,2328

Konya Karatay Karatay Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesi 73,3067

Konya Karatay Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,5566

KULU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Kulu Kulu Düden Anadolu Lisesi 64,7839

Konya Kulu Zincirlikuyu Anadolu Lisesi 62,8006

Konya Kulu Kozanlı Anadolu Lisesi 56,3516

Konya Kulu Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,8851

Konya Kulu Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,1054

Konya Kulu Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,3406

Konya Kulu Tavşançalı Anadolu Lisesi 33,7337

MERAM SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Meram Meram Mehmet-Münevver Kurban Anadolu Lisesi 95,3514

Konya Meram Naciye Mumcuoğlu Anadolu Lisesi 94,4982

Konya Meram Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 91,6896

Konya Meram Meram Alparslan Anadolu Lisesi 89,3139

Konya Meram Meram Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 87,8224

Konya Meram Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi 86,9031

Konya Meram Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 84,6841

Konya Meram Yıldız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 83,0976

Konya Meram Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,3575

Konya Meram Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,2626

Konya Meram Çelebi Hüsameddin Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,0214

Konya Meram Hadimi Anadolu Lisesi 57,1147

Konya Meram Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,309

Konya Meram Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47,4345

Konya Meram İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 75,4897

Konya Meram Mümtaz Koru Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,31

Konya Meram Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,3119

Konya Meram Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,5249

Konya Meram Meram Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,3546

Konya Meram Zeki Özdemir Anadolu Lisesi 69,3397

SARAYÖNÜ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Sarayönü Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,6227

Konya Sarayönü Sarayönü Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi 57,3816

Konya Sarayönü Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,4385

Konya Sarayönü Sarayönü Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi 51,5814

Konya Sarayönü Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,0591

Konya Sarayönü Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 25,1086

Konya Sarayönü Sarayönü Anadolu Lisesi 75,3119

Konya Sarayönü Ladik Ahmet Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesi 47,7657

SELÇUKLU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Selçuklu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 95,1644

Konya Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi 93,9504

Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 92,4295

Konya Selçuklu Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi 91,4292

Konya Selçuklu Cemil Meriç Anadolu Lisesi 91,2739

Konya Selçuklu Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Anadolu Lisesi 89,1253

Konya Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86,4643

Konya Selçuklu Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 84,5695

Konya Selçuklu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 84,428

Konya Selçuklu Erbil Koru Anadolu Lisesi 83,5861

Konya Selçuklu Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 82,8823

Konya Selçuklu Konevi Anadolu Lisesi 82,696

Konya Selçuklu Vali İhsan Dede Anadolu Lisesi 79,7391

Konya Selçuklu Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi 76,6858

Konya Selçuklu Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi 76,4548

Konya Selçuklu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,0752

Konya Selçuklu Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,947

Konya Selçuklu Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,3753

Konya Selçuklu Tepekent Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,8945

Konya Selçuklu Talha Bayrakçı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,0719

Konya Selçuklu Mustafa Hotamışlı Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,5104

Konya Selçuklu İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,1741

Konya Selçuklu Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,4149

Konya Selçuklu Mümine Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,2969

Konya Selçuklu Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 37,5059

Konya Selçuklu M. Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,5414

Konya Selçuklu Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,7371

Konya Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,1344

Konya Selçuklu Saraybosna Anadolu Lisesi 69,203

Konya Selçuklu Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,7217

Konya Selçuklu Dursun Fakih Anadolu Lisesi 62,701

Konya Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,4591

Konya Selçuklu Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,8284

SEYDİŞEHİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Seydişehir Seydişehir Anadolu Lisesi 93,7562

Konya Seydişehir Seydişehir Mahmut Esat Anadolu Lisesi 91,3192

Konya Seydişehir Seydişehir Saliha-Mehmet Ulaşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,7581

Konya Seydişehir Enis Şanlıoğlu Anadolu Lisesi 83,1604

Konya Seydişehir Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,3824

Konya Seydişehir Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,3008

Konya Seydişehir Şehit Fatih Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 62,1472

Konya Seydişehir Seydişehir Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,8232

Konya Seydişehir Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi 36,935

Konya Seydişehir Seydişehir Leman-Kadir Parıltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 34,3277

Konya Seydişehir Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 33,5894

Konya Seydişehir Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Anadolu Lisesi –

TAŞKENT SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Taşkent Taşkent Anadolu İmam Hatip Lisesi 69,3444

Konya Taşkent Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi 67,3801

Konya Taşkent Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,3874

Konya Taşkent Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,1263

Konya Taşkent Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,7848

TUZLUKÇU SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Tuzlukçu Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,493

Konya Tuzlukçu Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,0141

YALIHÜYÜK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Yalıhüyük Yalıhüyük Anadolu Lisesi 73,8948

YUNAK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Konya Yunak Şehit Şevki Akgün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,0129

Konya Yunak Yunak Cemal Karacan Anadolu Lisesi 65,2026

Konya Yunak Sülüklü 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 61,0014

Konya Yunak Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,658

Konya Yunak Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi 42,1441

NOT: Konya'da okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.