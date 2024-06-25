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TÜİK PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı yapacak

TÜİK bünyesinde çalışmak isteyen personel adayları için beklenen haber geldi.TÜİK'in Ankara'daki merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak 55 personel alacağını açıkladı. TÜİK ilanının ardından arama motorlarında 'TÜİK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 16:29
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TÜİK PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı yapacak

TÜİK SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU 2024 | TÜİK, 55 personeli bünyesine katacağını duyurdu. Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak 55 personel alacağı duyuruldu. TÜİK personel alımı duyurusu ile birlikte detaylar merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

2024 TÜİK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 8 Temmuz saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

TÜİK sözleşmeli başvuru şartları için tıklayın

TÜİK 55 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak personel TÜİK'in Ankara'daki merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak.

Bu kapsamda, 28 anketör, 22 destek personeli (temizlik görevlisi) ve 5 teknisyen olmak üzere toplam 55 personel görevlendirilecek.

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