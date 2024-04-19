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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Nisan rakamları

19 Nisan 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 80,64 olarak ölçüldü. İşte 19 Nisan 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 10:00
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Nisan rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 44,02 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,07 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 19 Nisan 2024 günü yüzde 80,64 olarak ölçüldü.

💦19 Nisan 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

19 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,64 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %91,82

🚿 Darlık Barajı: %85,28

🚿 Elmalı Barajı: %87,88

🚿 Terkos Barajı: %85,63

🚿 Alibey Barajı: %65,96

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,84

🚿 Sazlıdere Barajı: %60,02

🚿 Istrancalar Barajı: %44,75

🚿 Kazandere Barajı: %71,83

🚿 Pabuçdere Barajı: %71,15

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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