Haberler Haberler Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı? | 18-19-20 NİSAN HAVA DURUMU METEOROLOJİ

Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı? | 18-19-20 NİSAN HAVA DURUMU METEOROLOJİ

Bahar aylarının gelişiyle birlikte Nisan yağmurları da başladı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde yer yer sağanak olacak şekilde yağmur bekleniyor. Hafta sonu planları yapmak isteyen vatandaşlar ise Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. 18-19-20 Nisan hava durumu tahmini ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 02:40 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 02:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı? | 18-19-20 NİSAN HAVA DURUMU METEOROLOJİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna doğru yağışlı havanın yurt genelinde hakim olacağını bildirdi. İstanbullular ise Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı? sorguları yapıyor. ağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

CUMARTESİ İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

20 Nisan Cumartesi İstanbul'da yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların ise 14 ila 20 derece arasında değişkenlik göstermesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patladı! Bonservisi belli oldu...
Gece yarısı peş peşe sallandı! AFAD duyurdu: Tokat'ta önce 4.7 sonra 4.1 büyüklüğünde deprem
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama!
Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SON DAKİKA TOKAT'TA DEPREM!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Nisan rakamları
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
31. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | Uzun, kısa, 2, 3, 4, 5 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 23:20
Bahçeşehir Almanya'da kayıp! Bahçeşehir Almanya'da kayıp! 23:16
Mersin'i deviren F.Bahçe şampiyon! Mersin'i deviren F.Bahçe şampiyon! 21:12
Şampiyon Halkbank oldu! Şampiyon Halkbank oldu! 20:34
Porter'a ömür boyu men cezası Porter'a ömür boyu men cezası 20:14
Tarihi maçta kazanan R. Madrid Tarihi maçta kazanan R. Madrid 19:40
Daha Eski
Bayern Münih yarı finalde! Bayern Münih yarı finalde! 19:05
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! 17:01
Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... 16:29
Fırtına Kayseri maçı hazırlıklarını sürdürdü Fırtına Kayseri maçı hazırlıklarını sürdürdü 16:19
ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman? ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman? 16:08
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:55