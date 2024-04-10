Haberler Haberler Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? | Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024? | 9-10-11-12 Nisan kargo çalışma saatleri

Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? | Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024? | 9-10-11-12 Nisan kargo çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan ve 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlayarak bayramın müjdeleyicisi olan arefe günü, Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Bayrama hazırlıkların yapıldığı arife gününde kargolan mesai saatleri ise bu yıl en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 13:01 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 09:20
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Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? | Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024? | 9-10-11-12 Nisan kargo çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? | Ramazan boyu oruç tutan Müslümanlar içn son oruç günü olan ve bayram hazırlıklarının en yoğun şekilde yapıldığı arefe günü, bu yıl 9 Nisan Salı günü eda edilecek. Bayram alışverişi için evde kargo paketi bekleyenler ise Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2024? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.

Arefe günü yasal olarak yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar çalışan kişiler mesai süresini doldurmuş olurken özel sektörde ise çalışma saatleri, yöneticilerin inisiyatifi ile belirlenir. Ancak arefe günü sabah işe başlayan işçi, işini akşam (diğer günlerde olduğu saatte) bırakıyorsa; bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır.

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