Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR? | 7 Nisan 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR NE KADAR? | 7 Nisan 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 7 Nisan Pazar 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 07:20 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR NE KADAR? | 7 Nisan 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

7 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Nisan Pazar 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,01 (Alış) - 32,02 (Satış)

EURO: 34,65 (Alış) - 34,85 (Satış)

STERLİN: 40,25 (Alış) - 40,45 (Satış)

1 DOLAR = 32,02 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉7 Nisan Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.397,69

Gram altın satış: 2.398,41

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.002,00

Çeyrek altın satış: 4.378,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.955,00

Yarım altın satış: 8.386,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.983,00

Tam altın satış: 16.475,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.075,00

Cumhuriyet altını satış: 16.317,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.349,00

Ata altın satış: 16.870,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Nisan Pazar günü saat 06:44 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Çağla Şıkel'in oğullarıyla yaşadığı 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! "Çok zevklisin Çağla"
Enflasyonu Düşürme Yasası gündemde: Yerel seçim sonrası mercek altına alındı! İlk hamleyi kim yapacak?
F.Bahçe gündemine G.Saray'ın gözdesini aldı!
Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
7 Nisan'da meydana gelen depremler!
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024
KANAL D CANLI İZLE 2023 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG evinde Clermont'a takıldı! PSG evinde Clermont'a takıldı! 01:15
PSG evinde Clermont'a takıldı! PSG evinde Clermont'a takıldı! 01:14
Adar, Paris 2024’e kota aldı Adar, Paris 2024’e kota aldı 01:13
Kaf-Kaf, Aslan’ı yıktı: 92-86 Kaf-Kaf, Aslan’ı yıktı: 92-86 01:12
Tatanga atakta Tatanga atakta 01:11
Sancak: Adaylık için hedefim yok Sancak: Adaylık için hedefim yok 01:09
Daha Eski
"Karşımızda kimin olacağı önemli değil" "Karşımızda kimin olacağı önemli değil" 22:53
Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız! Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız! 22:53
Muslera: Rakip takım... Muslera: Rakip takım... 22:53
Özbek'ten Süper Kupa sözleri! "Kardeşliğin simgesi olarak..." Özbek'ten Süper Kupa sözleri! "Kardeşliğin simgesi olarak..." 22:53
Ali Koç'a Şanlıurfa'da Süper Kupa tepkisi! Ali Koç'a Şanlıurfa'da Süper Kupa tepkisi! 22:53
Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi gelecek? Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi gelecek? 22:53