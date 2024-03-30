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OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Cezası var mı, ne kadar?

Milyonlarca vatandaşın sandık başına gideceği Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü uygulanacak yasakların Resmi Gazete'de yayınlanmasının Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmamanın cezasının olup olmayacağı araştırılıyor. Peki oy kullanmak zorunlu mu? Seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne kadar? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 09:50
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OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Cezası var mı, ne kadar?

OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Yerel seçim olarak da bilinen Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın sandığa gideceği seçimlerde parmak boyası yapılmayacağının duyurulmasının ardından oy kullanmanın zorunlu olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne kadar? İşte merak edilenler...

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur ve seçmenler, seçim günü oy kullanmadıkları takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

2024 SEÇİMLERDE OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI? NE KADAR?

Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. 2023 yılında, genel seçimlerde oy kullanmama halinde uygulanacak idari para cezası, 300 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Ayrıca, oy kullanmama nedeniyle verilen bu para cezası, seçmenin ilgili seçim dönemi boyunca kamu hizmetlerinden faydalanmasını engelleyebilir. Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇTA OY VERİLECEK?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

2024 SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

❗❕Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanmaya başlanacak. Buna göre; Seçim yasakları, 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

❌Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

❌YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

❌Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

❌Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

❌Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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