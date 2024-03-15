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AÖL SORU VE CEVAPLARI PDF 2024 | AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

MEB tarafından düzenlenen AÖL (Açık Lise) sınavlarına katılan öğrenciler, sınavda kendilerine verilen soru kitapçığı ve cevap anahtarı için araştırmalara başladı. 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınavda rakipleriyle yarışan binlerce aday arama motorlarında 'AÖL soru ve cevapları PDF 2024, AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir' sorgulaması yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 01:46 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 01:50
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AÖL SORU VE CEVAPLARI PDF 2024 | AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir

AÖL SORU VE CEVAPLARI PDF 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) sınavları 2023-2024 yılının ikinci dönemi için 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından binlerce aday soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden verdikleri cevapların doğru olup olmadığını kontrol etmek istiyor. İşte AÖL soru ve cevapları PDF 2024, AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir...

AÖL 2. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Kılavuza göre; yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 Perşembe günü www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL 2. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖL 2024 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

• Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

• Dilekçe, faks ve mail yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023-2024

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

📅Açık Öğretim Ortaokulu I. Dönem Sınavı: 23-24 Aralık 2024

📅Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı: 16-17 Mart 2024

📅Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı: 20-21 Temmuz 2024

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