YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | YKS geç başvuru nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Başvuruları kaçıran TYT ve AYT adayları, geç başvurular için araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre geç başvurular, 5 Mart Salı günü başlıyor. Peki YKS geç başvuru nasıl yapılır? Son gün ne zaman? İşte detaylar...

2024 YKS GEÇ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, geç başvuru işlemleri 5 Mart Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Adaylar, geç başvuru işlemlerini en geç 7 Mart Perşembe günü, saat 23.59'a kadar tamamlamak zorundadır. Başvuru veya geç başvuru işlemi yapmayan adaylar, sınava katılamayacaktır.

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2024 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2024 YKS başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla internetten yapılacaktır. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, normal başvuru adımlarını izleyerek başvurularını tamamlayabilecek.

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabilecek.

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2024 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuru ücreti, adaylardan normal başvuru ücretinin %50 fazlası olarak tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL'dir.

2024 TYT Geç Başvuru Ücreti: 442,5 ₺ 2024 AYT Geç Başvuru Ücreti: 442,5 ₺ 2024 YDT Geç Başvuru Ücreti: 442,5 ₺

Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) geç başvuru için toplam 885 lira ödeyecek. Ön lisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 442,5 lira ödeme yapacakken 3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 1.327,5 lira ödemesi gerekiyor.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

👉ÖSYM'nin resmi sitesinden YKS ücreti ödemek için TIKLAYIN👈

2024 YKS NE ZAMAN?

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

👉YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

👉YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

👉YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

2024 YKS KONU VE SORU DAĞILIMI

📌Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Türkçe: 40 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru (Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru)

Temel Matematik: 40 soru

Fen Bilimleri: 20 soru (Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru)

📌Alan Yeterlilik Testi (AYT)