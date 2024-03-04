KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | 4 Mart Kabine Toplantısı var mı? Gündem ÖĞRETMEN ATAMALARI

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | TÜİK'in Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Şubat ayında aylık yüzde %4,53 artan enflasyon, yıllık ise yüzde 67,07 olarak hesaplandı. Ekonominin yanı sıra öğretmen atamaları, yerel seçimler, Gazze'deki saldırılar ve terörle mücadelenin de gündeme getirileceği Kabine Toplantısı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

4 MART KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 Mart Pazartesi günü saat 15.00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

ANA GÜNDEM MADDESİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Kabine Toplantısı sonrasında öğretmen atamalarına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Terörle Mücadele: Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Yerel Seçimler: 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.

Ekonomi: Ekonomideki yol haritası da Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.

Gazze Saldırıları: Dış politikada ana gündem elbette Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

F-16 Meselesi: F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.