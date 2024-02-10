B SINIFI MOTOR EHLİYETİ | B Sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? Karar ne zaman yürürlüğe girecek?

B SINIFI MOTOR EHLİYETİ | İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanma imkanı getirildi. Belirlli koşulların yerine getirilmesi halinde B sınıfı ehliyet sahiplerinin, motor hacmin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabileceği bildirildi. Peki B Sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? Karar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm merak edilenler...

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ 2024?

B sınıfı sürücü belgesi olanlar, talepleri halinde A1 sınıfı sürücü belgesi gerektiren, motor hacmi 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Yönetmeliğe göre deneyim bakımından en az 2 yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve belirlenen direksiyon eğitimini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması gerekiyor. Yapılan düzenleme yalnızca şahsi kullanım için geçerli olacak, ticari faaliyette kullanılan motosikletler bu uygulamanın haricinde tutulacak.

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANMA KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

10 Şubat Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

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YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"B sınıfı sürücü belgesi ile;

a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,

koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.