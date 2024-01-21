Yarın OKUL VAR MI? | 22 Ocak Pazartesi Yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 22 OCAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ocak Pazartesi günü için hava durum raporunu yayımlarken yarın ülke genelinde yağışlı bir hava durumu beklendiği kaydedildi. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran veliler ve öğrenciler 15 tatilin ilk haftasında yarın okul var mı? sorusunun yanıtı sorguluyor. Konuyla ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

YARIN OKUL VAR MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk dönemi Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 19 Ocak Cuma günü sona erdi. Öğrenciler ve öğretmenler sömestr tatiline giriş yaptı. Dolayısıyla 22 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak. Yeni dönemin başlangıç tarihi ise 5 Şubat olarak belirlendi.

2. DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI?

İkinci dönem okulların açılmayacağına ilişkin iddialar yayılarak vatandaşların kafasını karıştırdı. Başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada okulların 2. dönemde açılmayacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir resmi açıklaması bulunmuyor. Mevcut düzene göre ikinci dönem okullar dönem başında belirlenen takvime göre açılacak. Bununla birlikte, resmi herhangi bir karar olması durumunda haberimiz güncellenecektir.