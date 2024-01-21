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RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Ramazan ayı ayın kaçında, ne zaman? Ramazan 1. gün bu yıl hangi güne denk geliyor?

Yeni yılın ardından bu yıl gerçekleşecek olan resmi ve dini bayramlar da merak konusu oldu. Ramazan başlangıç tarihi hangi ay? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Müslüman alemi için kutsal kabul edilen Ramazan ayı oruç ibadetinin de idrak edildiği zaman dilimidir. Peki Ramazan ayı ayın kaçında, ne zaman? Ramazan 1. gün bu yıl hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 20:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 21:10
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RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Ramazan ayı ayın kaçında, ne zaman? Ramazan 1. gün bu yıl hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Hz. Muhammed'e ilk kez Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan mübarek Ramazan ayı için araştırmalar başladı. 2023'te 21-23 Nisan tarihleri arasında eda edilen Ramazan Bayramı'nın önümüzdeki sene ne zaman eda edileceği merak ediliyor. Peki 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı ayın kaçında, ne zaman? Ramazan 1. gün bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte 2024 dini günler takvimi...

RAMAZAN AYI AYIN KAÇINDA?

Bu yıl 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart Pazartesi günü olacak. Tüm Müslüman alemi 1 ay sürecek olan ilk oruçlarını bugün tutacaklar.

BU YIL RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2024 yılında Ramazan Bayramı, 10 Nisan 2024 Çarşamba günü eda edilecek. 9 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı arifesi kabul edilirken, 3 gün sürecek olan bayram, 10 - 11 - 12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arife: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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