Haberler Haberler KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Kağıthane'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ocak 2024)

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Kağıthane'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ocak 2024)

Kağıthane'de 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Kağıthane elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 20 Ocak 2024 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:10
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KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Kağıthane'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ocak 2024)

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Kağıthane'de bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ Kağıthane 16 Aralık Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

KAĞITHANE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, HARPUT, IŞIL, KUMLU, NİŞANE, PINAR, SELEN, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK sk / TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKÇALI, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, BAYINDIR, BERCESTE, BEYÖZÜ, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DÜNÜR, DİŞÇİ, EKİN, EMİRGAZİ, ERDEM, ERTAN, FERHAT, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HİCRET, KARACA, KARAKOL, KESKİNGİL, KONUKLU, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, REİS, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SEMAVER, SEMAVİ, SONGÜL, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TOKDEMİR, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YURTBEY, ZÜMRE, ÇAĞLAR, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, İŞBİLİR, ŞAHİN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 20/01/2024 00:01:00 - 20/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ARİFE, BAŞAK, BİLEK, ESER, GONCA, GÜL, HASDAL, HİLAL, ILICA, KAFKAS, OSMANGAZİ, SAFA, SARE, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgelerinde 20/01/2024 01:00:00 - 20/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇAĞLAYAN mah sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇAĞLAYAN mah sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HİRA sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah EĞİTİM, MANOLYA, TAŞOCAĞI, YURT sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

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