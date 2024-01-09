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10 OCAK TARİHTE BUGÜN | 10 Ocak ne günü? Çalışan gazeteciler günü ne zaman?

Özel gün ve haftalar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 10 Ocak tarihte bugün çalışan gazeyeciler günü olarak belirlenmiştir. 10 Ocak ne günü? Çalışan gazeteciler günü ne zaman? sorgulamaları yapılırken bilinmesi gereken tüm detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 22:16 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 22:30
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10 OCAK TARİHTE BUGÜN | 10 Ocak ne günü? Çalışan gazeteciler günü ne zaman?

10 Ocak ne günü? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyada her yıl 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmakla birlikte ülkemizde 10 Ocak'ın yanı sıra 24 Temmuz da Basın Bayramı ilan edilmiştir. Detaylar haberimizde...

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962'den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye'ye özgü bir kutlama gündür.

1961'de 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı "Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

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