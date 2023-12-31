1 OCAK NE GÜNÜ? | Miladi takvime göre yılın 1. günü olan 1 Ocak, yılın başlangıcı olduğu için Yılbaşı olarak bilinir. Aynı Dünya Kutup Ayısı Dalışı Günü olarak da bilinen 1 Ocak'ta, arama motorlarında '1 Ocak ne günü? 1 Ocak'ta ne oldu, anlamı ne, neden kutlanır?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

1 OCAK'TA NE OLDU, ANLAMI NE, NEDEN KUTLANIR?

1 Ocak her yıl "Dünya Kutup Ayısı Dalışı Günü" olarak kutlanır. Bu heyecan verici etkinlikte cesur ve maceraperest insanlar, soğuk sulara girmek için kendilerini dondurucu soğuk suya bırakırlar. Bu etkinlik, özellikle Kuzey Yarımküre'de kış sezonunda popülerdir ve genellikle deniz, göl veya nehir gibi açık su kaynaklarında gerçekleştirilir. İnsanlar, bu etkinlikle hem cesaretlerini test ederken hem de yeni yıla canlı bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşarlar. Aynı zamanda bu etkinlik, dikkat çekmek ve bağış toplamak için de bir fırsat olabilir, çünkü bazı organizasyonlar, kutup ayıları ve iklim değişikliği gibi çevresel konulara dikkat çekmek için bu etkinliği kullanır.

Öte yandan 1 Ocak tarihi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından "Veremle Savaş Haftası" olarak da kabul etti.

1 OCAK'TA DOĞAN ÜNLÜLER