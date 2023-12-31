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1 OCAK NE GÜNÜ? | 1 Ocak'ta ne oldu, anlamı ne, neden kutlanır?

Türkiye'de belirli günlere verilen önem sebebiyle vatandaşlar, özel günlerin anlam ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. 1 Ocak da dünya genelinde kutlanan uluslararası özel bir gün olması sebebiyle arama motorlarında '1 Ocak ne günü? 1 Ocak'ta ne oldu, anlamı ne, neden kutlanır?' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 00:21
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1 OCAK NE GÜNÜ? | 1 Ocak'ta ne oldu, anlamı ne, neden kutlanır?

1 OCAK NE GÜNÜ? | Miladi takvime göre yılın 1. günü olan 1 Ocak, yılın başlangıcı olduğu için Yılbaşı olarak bilinir. Aynı Dünya Kutup Ayısı Dalışı Günü olarak da bilinen 1 Ocak'ta, arama motorlarında '1 Ocak ne günü? 1 Ocak'ta ne oldu, anlamı ne, neden kutlanır?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

1 OCAK'TA NE OLDU, ANLAMI NE, NEDEN KUTLANIR?

1 Ocak her yıl "Dünya Kutup Ayısı Dalışı Günü" olarak kutlanır. Bu heyecan verici etkinlikte cesur ve maceraperest insanlar, soğuk sulara girmek için kendilerini dondurucu soğuk suya bırakırlar. Bu etkinlik, özellikle Kuzey Yarımküre'de kış sezonunda popülerdir ve genellikle deniz, göl veya nehir gibi açık su kaynaklarında gerçekleştirilir. İnsanlar, bu etkinlikle hem cesaretlerini test ederken hem de yeni yıla canlı bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşarlar. Aynı zamanda bu etkinlik, dikkat çekmek ve bağış toplamak için de bir fırsat olabilir, çünkü bazı organizasyonlar, kutup ayıları ve iklim değişikliği gibi çevresel konulara dikkat çekmek için bu etkinliği kullanır.

Öte yandan 1 Ocak tarihi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından "Veremle Savaş Haftası" olarak da kabul etti.

1 OCAK'TA DOĞAN ÜNLÜLER

  • Anthony Hopkins 31 Aralık 1937
  • Ben Kingsley 31 Aralık 1943
  • Donna Summer 31 Aralık 1948
  • Morris Chestnut 1 Ocak 1969
  • Val Kilmer 31 Aralık 1959
  • J.D Salinger 1 Ocak 1909
  • Donald Trump Jr. 31 Aralık 1977
  • PSY 31 Aralık 1977
  • İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952
  • Ceza (Bilgin Özçalkan) 31 Aralık 1976
  • Deniz Çakır 31 Aralık 1981
  • Hikmet Karagöz 31 Aralık 1946
  • Muhterem Nur 31 Aralık 1932

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