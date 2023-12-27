SON DAKİKA MEMUR MAAŞI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Kalem kalem memur maaşı hesaplama

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI 2024 | 2024 yılı asgari ücret miktarı 17 bin 2 TL olarak açıklandı. 7 milyon asgari ücretli çalışana doğrudan etkisinin yanı sıra iç pazardaki fiyatlarda büyük rol oynayan asgari ücret, memur ve emekli zamlarında da belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan aylık bazda yüzde 3,28 yılllık ise 61,98 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Böylece memur maaşlarında zam hesaplamaları hız kazandı. İşte 5 aylık enflasyon farkına göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları ve yaşlılık aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları...

2024'TE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı 3 Ocak'ta kesinleşecek. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Aralık ayı enflasyonu aylık bazda 3,26 olursa memurun alacağı zam oranı %50 olacak. Bu doğrultuda 9 bin 876 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 814 liraya yükselecek.

Bekar bir memurun aldığı 20 bin 337 lira ise %50 artışla 30 bin 565 TL'ye yükselecek.

Evli bir memurun aldığı 22 bin 17 TL ise %50'lik zam sonrasında 33 bin 25 TL'ye yükselecek.

Öğretmen (1/4) 26.654 lira olan Öğretmen maaşı zam sonrası 39.981 lira

Araştırma Görevlisi (7/1) 31.763 lira olan maaş yapılacak olan %50 zam sonrasında 47.644 TL'ye yükselecek.

Uzman Doktor (1/4) 54.959 lira olan uzman doktor maaşı zam sonrasında 82.438 liraya yükselecek

Mühendis (1/4) 33.122 lira olan Mühendis maaşı zam sonrası 49.683 lira

Avukat (1/4) 31.562 lira olan Avukat maaşı zam sonrası 47.343 lira

Genel Müdür (1/4) 53.560 lira olan Genel Müdür maaşı zam sonrası 80.340 lira

Şube Müdürü (Lisans) 32.451 lira olan Şube Müdürü maaşı zam sonrası 48.676 lira

Polis Memuru (8/1) 29.525 lira olan Polis memuru maaşı zam sonrası 44.287 lira

Hemşire (Lisans 5/1) 26.440 lira olan Hemşire maaşı zam sonrası 39.660 lira

Vaiz (1/4) 27.620 lira olan Vaiz maaşı zam sonrası 41.430 liraya

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 50.214 lira olan maaş zam sonrası 75.321 TL'ye yükselmiş olacak.

Profesör (1/4) 48.124 lira olan Profesör maaşı zam sonrası 72.186 liraya

Başkomiser (3/1) 32.626 lira olan Başkomiser maaşı zam sonrası 48.939 lira

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR ZAMMI HESAPLAMA

Temmuz döneminde yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen zam ile 4 milyona yakın memurun maaşları arttı. En düşük emekli maaşı 22.017 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 5 aylık kesinleşen orana göre 31.924 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.324 TL'ye yükselecek. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası bu maaşlar daha da artacak. Öte yandan meslek meslek hesaplama tabloları da belli oldu.

Mevcut memur maaşı: 22.017 ₺ %45 zamlı memur maaşı: 31.925 ₺

Mevcut memur emeklisi maaşı: 9.876 ₺

%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 14.320 ₺

Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 32.438₺ (Üni mezunu) %45 zamlı şube müdürü maaşı: 47.035 ₺

Mevcut memur (9/1) maaşı: 22.926 ₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 33.243 ₺

Mevcut uzman öğretmen (1/4) maaşı: 29.525 ₺ %45 zamlı uzman öğretmen maaşı: 42.811 ₺

Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 26.642 ₺

%45 zamlı öğretmen maaşı: 38.631 ₺

Mevcut başkomiser (1/3) maaşı: 32.613 ₺ %45 zamlı başkomiser maaşı: 47.289 ₺

Mevcut polis memuru (8/1) maaşı: 29.512 ₺

%45 zamlı polis memuru maaşı: 42.792 ₺

Mevcut uzman doktor (1/4) maaşı: 37.162 ₺ %45 zamlı uzman doktor maaşı: 53.885 ₺

Mevcut hemşire (5/1) maaşı: 26.428 ₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı hemşire maaşı: 38.321 ₺

Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 31.109 ₺ %45 zamlı mühendis maaşı: 48.008 ₺

Mevcut teknisyen (11/1) maaşı: 23.525 ₺ (Lise mezunu)

%45 zamlı teknisyen maaşı: 34.111 ₺

Mevcut profesör (1/4) maaşı: 48.111 ₺ %45 zamlı profesör maaşı: 69.761 ₺

Mevcut araştırma görevlisi (7/1) maaşı: 31.750 ₺

%45 zamlı araştırma görevlisi maaşı: 46.038 ₺

Mevcut vaiz (1/4) maaşı: 27.608 ₺ %45 zamlı vaiz maaşı: 40.032 ₺

Mevcut müsteşar (1/1) maaşı: 35.911 ₺

%45 zamlı müsteşar maaşı: 52.071 ₺

Mevcut genel müdür (1/1) maaşı: 31.784 ₺ %45 zamlı genel müdür maaşı: 46.087 ₺

Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 12.473 ₺ (Lisans)

%45 zamlı şube müdürü maaşı: 18.086 ₺

Mevcut memur (4/1) maaşı: 9.765 ₺ (Lisans) %45 zamlı memur maaşı: 14.159 ₺

Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı öğretmen maaşı: 21.447 ₺

Mevcut kaymakam 1. sınıf (1/4) maaşı: 20.941 ₺ %45 zamlı kaymakam maaşı: 30.364 ₺

Mevcut başkomiser (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı başkomiser maaşı: 21.447 ₺

Mevcut polis memuru (1/4) maaşı: 14.791 ₺ %45 zamlı polis memuru maaşı: 21.447 ₺

Mevcut hemşire (1/4) maaşı: 14.791 ₺ (Lisans)

%45 zamlı hemşire maaşı: 21.447 ₺

Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 14.810 ₺ %45 zamlı mühendis maaşı: 21.475 ₺

Mevcut teknisyen (1/4) maaşı: 10.633 ₺ (Lise)

%45 zamlı teknisyen maaşı: 15.418 ₺

Mevcut pratisyen hekim (1/4) maaşı: 21. 860 ₺ %45 zamlı pratisyen hekim maaşı: 31.697 ₺

Mevcut profesör (1/4) maaşı: 25.678 ₺

%45 zamlı profesör maaşı: 37.233 ₺

Mevcut imam hatip maaşı: 14.791 ₺ %45 zamlı imam hatip maaşı: 21.447 ₺

Mevcut avukat (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı avukat maaşı: 21.447 ₺

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Mevcut 65 yaş aylığı: 2.349 ₺ %45 zamlı 65 yaş aylığı: 3.406 ₺

Mevcut evde bakım desteği: 5.098 ₺

%45 zamlı evde bakım desteği: 7.392 ₺

Mevcut kronik hastalık yardımı: 5.098 ₺ %45 zamlı kronik hastalık yardımı: 7.392 ₺

Mevcut engelli aylığı (%40 - 69): 1.875 ₺

%45 zamlı engelli aylığı: 2.719 ₺

Mevcut engelli aylığı (%70 ve üstü): 2.812 ₺ %45 zamlı engelli aylığı: 4.077 ₺

SED ÖDEMELERİ

Çocuk (okul öncesi): 2.422 ₺

%45 zamlı çocuk: 3.512 ₺

Çocuk (ilköğretim): 3.632 ₺ %45 zamlı çocuk: 5.266 ₺

Çocuk (ortaöğretim): 3.874 ₺

%45 zamlı çocuk: 5.617 ₺

Çocuk (ort. çağında okumayan): 2.422 ₺ %45 zamlı çocuk: 3.512₺

Çocuk (yüksek öğretim): 4.359 ₺

%45 zamlı çocuk: 6.231 ₺