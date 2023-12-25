ETİ MADEN İŞLETMELERİ PERSONEL ALIMI 2023 | ETİ Maden 103 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

ETİ MADEN İŞLETMELERİ PERSONEL ALIMI 2023 | Eti Maden İşletmeleri, Balıkesir ve Eskişehir'de istihdam edilecek 103 sürekli işçiyi kadrosuna katacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanın ardından arama motorlarında 'Eti Maden personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Başuru şartları neler, kimler başvurabilir? Açılacak kadrolar ve kontenjanlar' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar..

ETİ MADEN 103 PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

ETİ Maden İşletmeleri'nin Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne (Bandırma/BALIKESİR) 42 sürekli işçi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne (Bigadiç/BALIKESİR) 45 sürekli işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 16 sürekli işçi olmak üzere toplam 103 sürekli işçi alımı yapılacak.

ETİ MADEN 103 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Eti Maden İşletmeleri işçi alımları için başvurular 29 Aralık 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında olacak. Adaylar başvurulaırnı İŞKUR e-şube'den, hizmet birimlerinden yapabilecek.

ETİ MADEN 103 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru şartları henüz belli olmadı. Söz konusu 103 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 29.12.2023 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.