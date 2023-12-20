KPSS TERCİH EKRANI 2023 | ÖSYM KPSS/2 tercih başvuru nasıl yapılır?

KPSS TERCİH EKRANI 2023 | Memur olmak isteyen binlerce adayın beklediği haber geldi. KPSS'ye katılan adayların 2023 KPSS-2 için başvurularının başladığını duyuran ÖSYM, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih sürecini başlattı. Peki ÖSYM KPSS/2 tercih başvuru nasıl yapılır? İşte 2023 KPSS tercih ekranı...

ÖSYM KPSS/2 TERCİH BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS-2023/2 tercihleri kapsamında; bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme tercihleri alınacak. KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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2023 KPSS/2 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

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