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EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE | Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 TL EMEKLİ ÖDEMESİ

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye müjdesi Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde verilmişti. Milyonlarca çalışan emekli için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan, "Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız." demişti. Peki, 5000 TL ikramiye kimlere verilecek? Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye ikramiye son dakika gelişmeleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 22:10 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 22:31
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EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE | Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 TL EMEKLİ ÖDEMESİ

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL ÖDEME TARİHLERİ | Milyonlarca emekliye verilen 5000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinden çalışan emekliler faydalanamamıştı. Kasım ayı içinde çalışmayan emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılan ödemelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için yeni karar alındığını bildirdi. 4 milyon 689 bin çiftçi, BAĞKUR'lu ve çalışan emekliye ödenecek ikramiye müjdesinin ardından 'Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?' sorusu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

5000 TL İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması'nda yaptığı açıklamada çalışan emeklilere de 5.000 TL tutarında emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını belirterek şunları söyledi;

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili sosyal medya hesabından ypatığı paylaşımda, ikramiyelerin ödenme tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın RTErdogan'ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiye ödemelerinin tarihi netlik kazanacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz."

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşülüyor. Onay çıktıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Teklifin Meclis'ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin 15 Aralık'tan itibaren ödenmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz Bakanlık'tan resmi bir açıklama gelmedi.

Emekliye ikramiye ödemesi tarihleri netleştiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

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