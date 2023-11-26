İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ | 🚢26 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ | İstanbul'da günlerdir verilen uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, sabah yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. İşte 26 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler...

26 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

⛵Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

⛵Beşiktaş-Adalar

⛵Kabataş-Adalar

⛵Maltepe-Adalar

⛵Kadıköy-Kabataş

⛵Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

⛵Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

⛵Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp

⛵Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması

⛵Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

⛵Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerimizin Ortaköy İskelesi uğraması

⛵Bostancı-Adalar (Ring)

⛵Kadıköy-Beşiktaş

⛵Üsküdar-Karaköy-Eminönü

⛵Üsküdar-Aşiyan

⛵Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız."

26 KASIM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚢08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

🚢10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

🚢13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

🚢14:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

🚢14:45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢15:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

🚢16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

🚢16:45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢18:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

🚢19:15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

26 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

⚓Bursa-Kadıköy 08:30 - 10:25 Deniz Otobüsü

⚓Yalova-Pendik 09:00 - 09:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yenikapı-Yalova 09:45 - 11:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yalova-Yenikapı 09:45 - 11:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Pendik-Yalova 10:00 - 10:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yalova-Pendik 11:00 - 11:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Kabataş-Bursa 11:15 - 11:35 Deniz Otobüsü

⚓Yalova-Yenikapı 11:45 - 13:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yenikapı-Yalova 11:45 - 13:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Bursa-Kadıköy 12:00 - 12:35 Deniz Otobüsü

⚓Pendik-Yalova 12:00 - 12:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yalova-Pendik 13:00 - 13:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yalova-Yenikapı 13:45 - 15:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yenikapı-Yalova 13:45 - 15:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Pendik-Yalova 14:00 - 14:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Kadıköy-Bursa 14:50 - 17:25Deniz Otobüsü

⚓Yalova-Pendik 15:00 - 15:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Bursa-Kabataş 15:30 - 17:50 Deniz Otobüsü

⚓Bandırma-Kadıköy 15:30 - 18:20 Deniz Otobüsü

⚓Yalova-Yenikapı 15:45 - 17:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yenikapı-Yalova 15:45 - 17:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Pendik-Yalova 16:00 - 16:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yalova-Pendik 17:00 - 17:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

⚓Yenikapı-Yalova 17:45 - 19:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yalova-Yenikapı 17:45 - 19:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Bursa-Kabataş 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

⚓Pendik-Yalova 18:00 - 18:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Kabataş-Bursa 18:15 - 20:50 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:30 - 20:35 Deniz Otobüsü

⚓Yalova-Pendik 19:00 - 19:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Kadıköy-Bandırma 19:00 - 22:05 Deniz Otobüsü

⚓Yalova-Yenikapı 19:45 - 21:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yenikapı-Yalova 19:45 - 21:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Pendik-Yalova 20:00 - 20:45 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Bursa-Kadıköy 20:30 - 22:25 Deniz Otobüsü

⚓Yalova-Yenikapı 21:45 - 23:10 Hızlı Arabalı Vapur

⚓Yenikapı-Yalova 21:45 - 23:10Hızlı Arabalı Vapur