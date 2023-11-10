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10 KASIM HASTANELER AÇIK MI? | 10 Kasım 2023 eczaneler, Acil Servis çalışıyor mu?

10 Kasım Türk Milleti'nin en büyük yas günlerinden biri olarak tarihe geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayırılışının 85. yıldönümü olan 10 Kasım 2023 tarihinde, yurdun dört yanında Atatürk'ü anma törenleri düzenlenecek. Bu büüyk yas gününde tatil ilan edilip edilmediğini merak edenler ise '10 Kasım hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 eczaneler, Acil Servis çalışıyor mu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 09:00
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10 KASIM HASTANELER AÇIK MI? | 10 Kasım 2023 eczaneler, Acil Servis çalışıyor mu?

10 KASIM HASTANELER AÇIK MI? | 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılması sebebiyle 1934 yılında tüm yurtta yas günü ilan edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile saat 9'u 5 geçe bir dakikalığına hayat dururken 2023 yılında Cuma gününe denk gelen 10 Kasım tarihi için araştırmalar hız kazandı. Peki 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım'da hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 eczaneler, Acil Servis çalışıyor mu? İşte detaylar...

10 KASIM 2023 RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 10 Kasım tarihi Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Cuma günü ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yurdun dört bir yanında nılacak. 10 Kasım resmi tatil sayılmıyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için okullarda ve kamu kurum ve kuruluşlarında tatil durumu olmayacak.

10 KASIM HASTANELER, ECZANELER, ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

10 Kasım Cuma günü resmi tatil olmadığından tüm hastaneler ve eczaneler hizmet verecektir. Çalışma saatlerine göre sabahtan akşama kadar hizmet verecek olan doktorların yanı sıra 24 saat açık olan Acil Servislerde ise görevliler, tüm gece boyu hizmet vermeye devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

10 KASIM 2023 RESMİ KURUMLAR, DEVLET KURUMLARI, ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım 2023 Cuma günü resmi kurumlar ve devlet kuruluşları ile özel sektör çalışacak. 10 Kasım, milli bayram ya da kutlama değil yas günü olduğundan bu tarihte resmi tatil ilan edilmemektedir.

10 KASIM 2023 POSTANE, NOTER, BANKA, ADLİYE, PTT AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatil olmadığından tüm postane, noter, banka, adliye ve PTT merkezleri tam gün hizmet verir.

10 KASIM ETKİNLİKLERİ

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından Atatürk'ün yatağına karanfiller bırakıp Saray'ı ziyaret etmektedir.

Ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinden yüz binlerce insan, her yıl Atatürk'ü mezarı başında anmak için Anıtkabir'i ziyaret etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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