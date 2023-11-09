Haberler Haberler CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 9 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 9 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Kasım Perşembe 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 9 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

9 KASIM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Kasım Perşembe 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 28,51 (Alış) - 28,53 (Satış)

EURO: 30,58 (Alış) - 30,62 (Satış)

STERLİN: 34,92 (Alış) - 35,09 (Satış)

1 DOLAR = 28,53 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉9 Kasım Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.790,86₺

Gram altın satış: 1.791,12₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.973,00₺

Çeyrek altın satış: 3.014,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.965,00₺

Yarım altın satış: 6.029,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.893,00₺

Tam altın satış: 12.008,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.206,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.391,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.204,00₺

Ata altın satış: 12.325,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Kasım Perşembe günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ burada | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Hesap vakti yaklaştı! Batı ve ABD yöntem değiştirdi
Ferdi'ye bir talip daha!
G.Saray'dan Sacha Boey hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Kasım)
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "G.Saray'ın derdi..." Olay yorum! "G.Saray'ın derdi..." 07:43
Maç sonu çarpıcı sözler! "Eyyamın kralını yaptı" Maç sonu çarpıcı sözler! "Eyyamın kralını yaptı" 07:24
Kopenhag'da Filistin’e destek Kopenhag'da Filistin’e destek 06:37
Boey, Abdülkerim ve Kerem’e markaj Boey, Abdülkerim ve Kerem’e markaj 06:35
Van De Beek itirafı Van De Beek itirafı 06:34
Münih'in fethi Münih'in fethi 06:32
Daha Eski
Kaybetti ama ezilmedi Kaybetti ama ezilmedi 06:29
"İyi oynadık" "İyi oynadık" 06:27
Kral Icardi şanssızdı Kral Icardi şanssızdı 06:25
Alkışlar Cimbom'a Alkışlar Cimbom'a 06:24
Hakem Nobre ama mert değil! Hakem Nobre ama mert değil! 06:18
Manchester United kolla kendini Manchester United kolla kendini 06:16