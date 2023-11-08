BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 KASIM ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
23:00 Bayern Münih - Galatasaray
23:00 Kopenhag - Man United
23:00 Kopenhag - Man United
23:00 Arsenal - Sevilla
23:00 PSV Eindhoven - Lens
23:00 PSV Eindhoven - Lens
20:45 Napoli - Union Berlin
23:00 Real Madrid - Sporting Braga
23:00 Real Madrid - Sporting Braga
20:45 Real Sociedad - Benfica
23:00 Salzburg - Inter
23:00 Salzburg - Inter
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