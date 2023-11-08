BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 KASIM ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Bayern Münih - Galatasaray 23:00 Kopenhag - Man United

23:00 Arsenal - Sevilla 23:00 PSV Eindhoven - Lens

20:45 Napoli - Union Berlin 23:00 Real Madrid - Sporting Braga

20:45 Real Sociedad - Benfica 23:00 Salzburg - Inter

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