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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '8 Kasım'da hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 07:45 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 08:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 KASIM ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Bayern Münih - Galatasaray

23:00 Kopenhag - Man United

23:00 Arsenal - Sevilla

23:00 PSV Eindhoven - Lens

20:45 Napoli - Union Berlin

23:00 Real Madrid - Sporting Braga

20:45 Real Sociedad - Benfica

23:00 Salzburg - Inter

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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