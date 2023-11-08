İstanbul'da yağış için geri sayım: Çok kuvvetli geliyor! 8 Kasım hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞIŞ İÇİN GERİ SAYIM | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a yağış alarmı verdi. Ülke genelinde bugün havanın parçalı bulutlu ve açık olması beklenirken İstanbul'da gece yarısı başlaması beklenen yağışın 3 gün süreceği tahmin ediliyor. Nem oranının gün içinde yüzde 95'i geçmesi beklenen İstanbul'da boğucu sıcağın ardından bastıracak olan yağış, sıcaklıkları da düşürecek. İşte 8 Kasım Çarşamba hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkemizin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakzy ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 8 KASIM ÇARŞAMBA

Meteoroloji İstanbul'da gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklığın 23 dereceye çıkacağını ve gün boyu nem oranının yüksek olacağını kaydetti. Günlerdir beklenen yağışların bu gece yarısından itibaren megakente giriş yapacağını kaydeden yetkililer, yağmurla birlikte sıcaklığın 4-5 derece düşmesinin beklendiğini belirtti. Cuma günü durması beklenen yağışlar, hafta sonu yeniden etkili olacak. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛅8 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu 23°C

⛈9 Kasım Perşembe: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19°C

☁10 Kasım Cuma: Parçalı Bulutlu 19°C

☔11 Kasım Cumartesi: Sağanak Yağışlı 23°C

☔12 Kasım Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19°C

8 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C: Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C: Az bulutlu

VAN °C, 16°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu