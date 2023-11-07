MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (KHO, DHO, HHO) başvuruları ne zaman?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Milli Savunma Üniversitesi'nin Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda eğitim almak için adayların katılacağı sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce öğrencinin hayali olan Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı sınava katılacak MSÜ adayları Kara, Hava, Deniz Harp Okulu sınavları için arama motorlarında 'MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (KHO, DHO, HHO) başvuruları ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 MSÜ sınavının tarihi 3 Mart 2024 olarak belirlendi.

2024 MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS sınavının başvuru tarihleri 3 - 30 Ocak 2024 olarak açıklandı.

2024 DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 DGS geç başvuruları 7 Şubat 2024 günü alınacak.

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 28 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

MSÜ HANGİ BÖLÜM HANGİ PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPIYOR?

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.

Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI

BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI