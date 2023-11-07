MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (KHO, DHO, HHO) başvuruları ne zaman?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Milli Savunma Üniversitesi'nin Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda eğitim almak için adayların katılacağı sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce öğrencinin hayali olan Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı sınava katılacak MSÜ adayları Kara, Hava, Deniz Harp Okulu sınavları için arama motorlarında 'MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (KHO, DHO, HHO) başvuruları ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
MSÜ SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?
ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 MSÜ sınavının tarihi 3 Mart 2024 olarak belirlendi.
2024 MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS sınavının başvuru tarihleri 3 - 30 Ocak 2024 olarak açıklandı.
2024 DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2024 DGS geç başvuruları 7 Şubat 2024 günü alınacak.
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 DGS sonuçları 28 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
MSÜ HANGİ BÖLÜM HANGİ PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPIYOR?
Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.
Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.
MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2023
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
- Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
- Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
- Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813
- Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
- Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI
- Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
- BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI
- BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
- BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
- Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813
- Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385
- Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375
- Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558
2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
- Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667
- Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110
- Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266
- Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI
- Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI
- BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
- BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756