Haberler Haberler SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirmek üzere engelli personel alımı yapacağını açıkladı. İşçi alımı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 216 engelli işçi alım ilanı veren Sağlık Bakanlığı'nın ilanının ardından arama motorlarında Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar konuları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 17:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI - Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. İlanın ardından detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Kontenjan kaç? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 1-6 Kasım tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

KADRO DAĞILIMI VE KONTENJAN İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! İşte o görüntü...
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli
Zaniolo için flaş açıklama! A. Villa'da kalacak mı?
Szymanski için bomba iddia! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL MARATONU KAPALI YOLLAR BELLİ OLDU!
İşte cumhuriyet ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü - Malatya Arguvan | CANLI Ankaragücü - Malatya Arguvan | CANLI 16:55
Trabzonspor Yusuf Emir'i maça davet etti! Trabzonspor Yusuf Emir'i maça davet etti! 16:42
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! 16:40
Gisdol oyunculara güven aşılıyor! Gisdol oyunculara güven aşılıyor! 16:27
Ziyech ve Aboubakar en iyiler arasında! Ziyech ve Aboubakar en iyiler arasında! 16:13
Zaniolo için flaş açıklama! A. Villa'da kalacak mı? Zaniolo için flaş açıklama! A. Villa'da kalacak mı? 15:53
Daha Eski
Szymanski için bomba iddia! Yeni adresi... Szymanski için bomba iddia! Yeni adresi... 15:46
Neymar'dan şok haber! Uzak kalacağı süre... Neymar'dan şok haber! Uzak kalacağı süre... 15:24
Pınar Karşıyaka - Oldenburg basketbol maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Oldenburg basketbol maçı ne zaman? 15:18
Kupada tartışmalı an! Top çizgiyi geçti mi? Kupada tartışmalı an! Top çizgiyi geçti mi? 15:17
Hapoel Jerusalem - Galatasaray basketbol maçı ne zaman? Hapoel Jerusalem - Galatasaray basketbol maçı ne zaman? 15:14
Beşiktaş - Venezia basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş - Venezia basketbol maçı ne zaman? 15:08