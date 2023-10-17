Haberler Haberler A101 AÇILIŞ SAATİ | A101 saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin açılış saatleri...

A101 AÇILIŞ SAATİ | A101 saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin açılış saatleri...

Corona virüsü salgını sebebiyle market çalışma saatleri güncellenmişti. Özellikle A101 gibi zincir marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri, açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 00:09 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:32
A101 AÇILIŞ SAATİ | A101 saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin açılış saatleri...

Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, A101 çalışma saatleri değişti mi? A 101 kaçta açılıyor?

A101 AÇILIŞ SAATLARİ

A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM ve ŞOK marketlerin de açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

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