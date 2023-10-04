BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)

4 EKİM 2023 BEYOĞLU SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beyoğlu'nda bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beyoğlu 4 Ekim Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: BEDRETTİN MAH, CAMİİKEBİR MAH, HALICIOĞLU MAH, KADIMEHMET EFENDİ MAH, KECECİ PİRİ MAH, KULAKSIZ MAH, KÜCÜK PİYALE MAH, PİRİPAŞA MAH, SÜTLÜCE MAH, YAHYA KAHYA MAH, ÇATMA MESCİT MAH, ÖRNEKTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.