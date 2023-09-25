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YKS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2023 | YKS ek yerleştirme boş kontenjanlar

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 150 bin 119 ek kontenjan bulunduğunu açıklayan ÖSYM, şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan duyurdu. İşte YKS ek kontenjanlar ve taban puanları 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:30
YKS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2023 | YKS ek yerleştirme boş kontenjanlar

YKS EK YERLEŞTİRME BOŞ KONTENJANLAR | ÖSYM tarafından d-üzenlenen ve 3,5 milyondan fazla adayın katılım gösterdiği YKS'de ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. İlk tercihlerde yerleşemeyen ve şansını 2. tercihlerde denemek isteyen adaylar arama motorlarında YKS ek kontenjanlar ve taban puanları 2023 sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

2023 YKS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

Şehit ve gazi yakını, depremzede ile 34 yaş üstü kadın ek kontenjanları hariç tutulduğunda, bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için 150 bin 119 ek kontenjan bulunuyor. Bunun yanında şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan mevcut. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde YKS için adaylar, verilen ikinci şans döneminde toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercihte bulundu.

2023-YKS EK YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2023 YKS sonuçlarına göre, 2023-2024 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİHLERDE OKUL PUANI, DİPLOMA NOTU DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor ve puan kaybı yaşamıyor.

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