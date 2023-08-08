TARSUS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Tarsus Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TARSUS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Tarsus Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Tarsus Üniversitesi taban puanları 2023, Tarsus Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
TARSUS ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
TARSUS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 345,01 424.391
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 310,91 688.926
Eczane Hizmetleri TYT 50/52 307,2 725.201
Adalet TYT 50/52 300,95 790.544
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 299,89 801.849
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 295,74 847.622
Grafik Tasarımı TYT 60/62 276,33 1.092.181
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 274,31 1.120.530
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 272,51 1.146.529
Mekatronik TYT 40/41 266,27 1.239.803
Makine TYT 40/41 261,8 1.310.013
Lojistik TYT 50/52 259,68 1.344.663
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 259,42 1.348.929
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 253,49 1.450.222
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 248,48 1.540.755
Moda Tasarımı TYT 50/52 248,15 1.546.815
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 247,79 1.553.634
Dış Ticaret TYT 50/52 247,16 1.565.460
Kimya Teknolojisi TYT 40/41 243,77 1.630.857
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 240,42 1.697.035
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 234,77 1.815.318
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 233,25 1.848.382
Pazarlama TYT 30/31 232 1.875.857
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 317,26 309.201
Havacılık Yönetimi EA 30/31 291,28 470.996
Sosyal Hizmet EA 50/52 285,33 517.476
Gümrük İşletme EA 40/41 284,52 524.186
Sağlık Yönetimi EA 40/41 282,61 539.932
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 268,99 665.176
Finans ve Bankacılık EA 40/41 265,07 705.632
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 258,25 780.011
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Dil ve Konuşma Terapisi SAY 20/21 391,78 115.595
Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 370,33 143.676
Hemşirelik SAY 40/41 361,77 156.439
Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY 40/41 340,1 194.331
Ebelik SAY 55/57 327,96 219.922
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 45/47 300,38 292.393
Makine Mühendisliği SAY 30/11 299,17 296.116
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 30/31 298,72 297.486
Endüstri Mühendisliği SAY 40/41 298,71 297.518