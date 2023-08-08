KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KAEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2023, KAEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 72/74 336,4 480.345

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 35/36 321,43 594.179

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 62/64 319,72 608.813

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 36/37 315,27 648.360

Fizyoterapi TYT 67/69 307,13 725.886

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 302,62 772.678

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 56/58 299,95 801.181

Elektronörofizyoloji TYT 45/47 296,25 841.782

Optisyenlik TYT 55/57 291,15 901.096

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 52/54 286,74 954.632

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 283 1.002.541

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 275,39 1.105.303

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 266,29 1.239.323

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 263,72 1.279.352

Bilgisayar Teknolojisi TYT 40/41 259,55 1.346.770

Web Tasarımı ve Kodlama TYT 40/41 258,02 1.372.266

Elektrik TYT 45/47 257,4 1.382.683

Yaşlı Bakımı TYT 63/65 256,62 1.395.932

Mekatronik TYT 40/41 251,7 1.481.905

Bitki Koruma TYT 30/31 246,44 1.579.403

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 246,23 1.583.249

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 72/74 243,62 1.633.727

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 243,1 1.643.968

Makine TYT 30/31 241,75 1.670.398

Elektrik TYT 30/31 240,67 1.691.841

Harita ve Kadastro TYT 70/72 238,96 1.727.000

Grafik Tasarımı TYT 55/57 237,4 1.759.362

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 235,55 1.798.489

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 234,35 1.824.455

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 233,47 1.843.653

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 233,31 1.847.093

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 230,19 1.916.610

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 61/63 229,09 1.941.898

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 76/78 227,57 1.977.155

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 25/26 226,31 2.006.975

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 225,95 2.015.339

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 225,46 2.027.171

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 55/57 225,17 2.034.131

Lojistik TYT 20/21 224,4 2.052.453

Dış Ticaret TYT 40/41 224,17 2.057.821

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 222,58 2.096.212

Organik Tarım TYT 30/31 222,42 2.100.251

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70/72 222,2 2.105.613

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 71/73 221,09 2.132.543

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 20/21 220,47 2.147.975

İşletme Yönetimi TYT 56/58 220,23 2.153.856

Görsel İletişim TYT 30/31 220,07 2.157.875

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 219,29 2.177.469

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 215,09 2.281.543

İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 214 2.308.708

Turizm ve Otel İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Web Tasarımı ve Kodlama (KKTC Uyruklu) TYT 3/1 #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 363,16 138.278

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 347,54 184.198

Çocuk Gelişimi EA 65/67 323,01 280.832

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 300,79 404.752

Tarım Ekonomisi EA 35/36 271,73 638.178

İşletme EA 30/31 236,54 1.053.436

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 235,26 1.071.057

İktisat EA 30/31 230,65 1.135.689

Maliye EA 60/62 228,15 1.171.487

Sosyoloji EA 40/41 227,82 1.176.086

Uluslararası İlişkiler EA 40/41 224,54 1.223.076

Arkeoloji EA 20/21 224,1 1.229.519

Felsefe EA 20/21 218,4 1.311.232

Antropoloji EA 20/21 216,07 1.344.590

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 130/134 482,79 29.596

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 396,3 110.338

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 354,06 168.987

Hemşirelik SAY 100/103 343,81 187.331

Hemşirelik (İÖ) SAY 60/62 333,98 206.888

Ebelik SAY 80/82 322,82 231.748

İnşaat Mühendisliği SAY 20/3 301,96 287.542

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/21 300,82 291.037

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/9 298,87 297.037

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 291,46 321.370

Matematik SAY 40/41 274,64 386.389

Bitki Koruma SAY 30/31 267,63 418.946

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 261 453.304

Tarla Bitkileri SAY 30/31 243,18 571.664

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 239,22 604.568

Biyosistem Mühendisliği SAY 20/21 233,67 655.236

Zootekni SAY 25/26 229,04 701.949

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 223,6 762.192

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER