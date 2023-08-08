KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KLÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kırklareli Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kırklareli Üniversitesi taban puanları 2023, KLÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 303,67 761.740
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 295,69 848.202
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 294,59 860.810
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 289,4 922.131
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 288,6 931.876
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 282,42 1.009.993
- Optisyenlik TYT 65/67 282,19 1.013.036
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 275,28 1.106.819
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 275 1.110.706
- Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 272,64 1.144.627
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 267,34 1.223.420
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 266,26 1.239.832
- Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 263,86 1.277.048
- Aşçılık TYT 60/62 262,05 1.305.984
- Kimya Teknolojisi TYT 40/41 259,01 1.355.825
- Mekatronik TYT 55/57 258,54 1.363.608
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 255,65 1.412.676
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 248,53 1.539.751
- İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 248,25 1.544.995
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 247,25 1.563.638
- Sosyal Hizmetler TYT 80/82 246,96 1.569.160
- Makine TYT 55/57 246,74 1.573.325
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 243,39 1.638.135
- Elektrik TYT 60/62 241,05 1.684.392
- Elektrik TYT 45/47 239,69 1.711.946
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 237,52 1.756.998
- Gıda Teknolojisi TYT 60/62 237,17 1.764.249
- Moda Tasarımı TYT 40/41 234,71 1.816.844
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 234,7 1.816.960
- Bilgi Yönetimi TYT 20/21 234,22 1.827.359
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 45/47 233,86 1.835.042
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 233,83 1.835.772
- Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 232,55 1.863.741
- Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 227,88 1.970.031
- Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 226,53 2.001.758
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 226,06 2.012.935
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 225,86 2.017.529
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 225,61 2.023.519
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 80/82 225,45 2.027.580
- Sosyal Güvenlik TYT 60/62 225,43 2.028.027
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 224,1 2.059.521
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,07 2.060.220
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 224,03 2.061.076
- Lojistik TYT 50/52 223,84 2.065.680
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 223,58 2.071.931
- Dış Ticaret TYT 50/52 223,24 2.080.264
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 222,56 2.096.766
- Maliye TYT 50/52 221,51 2.122.118
- Dış Ticaret TYT 20/21 221,38 2.125.421
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 221,07 2.132.855
- Medya ve İletişim TYT 25/26 220,49 2.147.482
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 220,32 2.151.640
- İşletme Yönetimi TYT 45/47 220,3 2.152.117
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 35/36 220,12 2.156.555
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 219,91 2.161.980
- Pazarlama TYT 20/21 219,47 2.172.898
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 219,01 2.184.437
- Lojistik TYT 35/36 218,87 2.187.758
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 216,14 2.255.325
- İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 215,11 2.281.033
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 213,63 2.318.027
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 210,3 2.401.372
- Yapı Denetimi TYT 25/26 208,06 2.456.124
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 40/41 203,71 2.558.881
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 200,51 2.628.525
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 120/123 401,09 55.675
- Çocuk Gelişimi EA 60/62 314,61 322.978
- Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 60/62 308,17 358.916
- Sağlık Yönetimi EA 40/41 258,89 772.739
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 256,02 805.498
- İşletme EA 30/31 251,8 855.504
- Uluslararası İlişkiler EA 50/52 244,07 952.337
- Maliye EA 40/41 238,47 1.026.894
- Turizm İşletmeciliği EA 25/26 238,41 1.027.742
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 238,38 1.028.155
- İktisat EA 40/41 237,77 1.036.575
- Sosyoloji EA 50/52 236,08 1.059.789
- Finans ve Bankacılık EA 50/52 232,85 1.104.453
- Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 228,97 1.159.642
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 227,35 1.182.653
- Felsefe EA 35/36 219,87 1.290.117
- Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 214,77 1.362.843
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 30/31 489,09 24.938
- Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 417,2 87.521
- Yazılım Mühendisliği SAY 70/72 398,22 108.098
- Hemşirelik SAY 100/103 335,5 203.733
- Ebelik SAY 75/77 320,21 238.074
- Mimarlık SAY 80/7 316,05 248.439
- Mekatronik Mühendisliği SAY 20/21 299,44 295.272
- Makine Mühendisliği SAY 50/11 298,15 299.371
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 297,98 299.844
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/67 297,93 299.995
- Ebelik (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 297,18 302.376
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 294,38 311.603
- Matematik SAY 50/52 271,65 399.862
- Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,85 566.406
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 231,92 672.395
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 349,83 111.341
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 285,89 462.414
- İlahiyat SÖZ 90/93 276,76 542.694
- Tarih SÖZ 70/72 259,13 717.839
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 241,08 920.152
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 35/36 234,48 996.225
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 233,96 1.002.151
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 230,65 1.039.407
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 214,39 1.215.643
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 214,06 1.219.113
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 213,83 1.376.166
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/40 180,6 1.458.172
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 375,69 32.529
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 361,87 37.731
- Turizm Rehberliği DİL 40/41 305,19 60.377