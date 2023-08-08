İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları 2023, İMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 30/31 374,53 109.819

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 371,87 116.100

İşletme (İngilizce) EA 40/41 354,96 161.317

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 350,06 176.157

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 344,42 194.601

İktisat (İngilizce) EA 40/41 344,1 195.666

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 338,48 215.828

İşletme EA 50/52 337,09 221.036

İktisat EA 50/52 332,88 237.667

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 332,23 240.425

Sosyoloji EA 50/52 325,92 267.523

Maliye EA 40/41 325,32 270.211

Sosyal Hizmet EA 60/62 311,49 339.851

Sağlık Yönetimi EA 60/62 306,03 371.668

Turizm İşletmeciliği EA 50/52 301,65 399.039

Felsefe EA 60/62 298,13 422.575

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 291,44 469.736

Bilim Tarihi EA 50/52 286,75 506.082

İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1/1 221,7 1.263.950

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 180/185 511,41 10.788

Diş Hekimliği SAY 70/72 480,46 31.407

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 464,8 43.992

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,5 48.413

Endüstri Mühendisliği SAY 50/52 431,71 73.208

Hukuk EA 190/195 430,65 17.312

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 430,23 74.632

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 415,9 88.858

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 409,68 95.530

Psikoloji EA 80/82 400,98 55.868

Biyomühendislik SAY 40/41 387,39 120.915

Hemşirelik SAY 100/103 372,48 140.621

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 353,52 169.959

Matematik SAY 50/52 342,35 189.963

İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 338,65 197.247

Fizik Mühendisliği SAY 30/31 313,71 254.288

Odyoloji SAY 60/62 304,31 280.656

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 416,31 11.599

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,61 18.923

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 393,26 29.209

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 386,31 37.318

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 377,4 50.044

Tarih (İngilizce) SÖZ 40/41 376,55 51.475

Tarih SÖZ 60/62 365,54 71.858

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 363,51 76.140

Sanat Tarihi SÖZ 50/52 352,83 102.732

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER