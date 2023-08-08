İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları 2023, İMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 30/31 374,53 109.819
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 371,87 116.100
- İşletme (İngilizce) EA 40/41 354,96 161.317
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 350,06 176.157
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 344,42 194.601
- İktisat (İngilizce) EA 40/41 344,1 195.666
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 338,48 215.828
- İşletme EA 50/52 337,09 221.036
- İktisat EA 50/52 332,88 237.667
- Uluslararası İlişkiler EA 60/62 332,23 240.425
- Sosyoloji EA 50/52 325,92 267.523
- Maliye EA 40/41 325,32 270.211
- Sosyal Hizmet EA 60/62 311,49 339.851
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 306,03 371.668
- Turizm İşletmeciliği EA 50/52 301,65 399.039
- Felsefe EA 60/62 298,13 422.575
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 291,44 469.736
- Bilim Tarihi EA 50/52 286,75 506.082
- İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1/1 221,7 1.263.950
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 180/185 511,41 10.788
- Diş Hekimliği SAY 70/72 480,46 31.407
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 464,8 43.992
- Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,5 48.413
- Endüstri Mühendisliği SAY 50/52 431,71 73.208
- Hukuk EA 190/195 430,65 17.312
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 430,23 74.632
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 415,9 88.858
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 409,68 95.530
- Psikoloji EA 80/82 400,98 55.868
- Biyomühendislik SAY 40/41 387,39 120.915
- Hemşirelik SAY 100/103 372,48 140.621
- Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 353,52 169.959
- Matematik SAY 50/52 342,35 189.963
- İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 338,65 197.247
- Fizik Mühendisliği SAY 30/31 313,71 254.288
- Odyoloji SAY 60/62 304,31 280.656
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 416,31 11.599
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,61 18.923
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 393,26 29.209
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 386,31 37.318
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 377,4 50.044
- Tarih (İngilizce) SÖZ 40/41 376,55 51.475
- Tarih SÖZ 60/62 365,54 71.858
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 363,51 76.140
- Sanat Tarihi SÖZ 50/52 352,83 102.732
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 437,41 12.392
- İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 412,69 19.541
- İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/— – —