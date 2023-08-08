İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İnönü Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İnönü Üniversitesi taban puanları 2023, İNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 362,43 329.666

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 361,73 333.033

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 337,62 472.119

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 330,73 520.932

Fizyoterapi TYT 50/52 328,5 537.580

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 326,88 550.086

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 326,13 555.955

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 319,09 614.221

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 317,21 630.799

Eczane Hizmetleri TYT 70/72 314,68 653.874

Adalet TYT 80/82 311,79 680.712

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 311,14 686.760

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 308,31 714.120

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 306,88 728.469

Evde Hasta Bakımı TYT 65/67 296,69 836.748

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 286,32 960.015

Adalet (İÖ) TYT 80/82 283,7 993.535

Elektrik TYT 50/52 281,17 1.026.478

Harita ve Kadastro TYT 55/57 278,19 1.066.530

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 277,53 1.075.647

Makine TYT 35/36 275,47 1.104.242

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 274,44 1.118.708

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 272,24 1.150.284

İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 265,98 1.244.280

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 265,51 1.251.261

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 264,78 1.262.660

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 256,68 1.394.821

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90/93 256,45 1.398.818

İşletme Yönetimi TYT 70/72 254,64 1.430.094

Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 248,13 1.547.234

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35/36 240,27 1.699.968

Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 235,82 1.792.688

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 25/26 227,06 1.989.181

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 200/205 408,25 43.860

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 378,21 101.375

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 359,36 148.662

Çocuk Gelişimi EA 80/82 328,84 254.536

Spor Yöneticiliği EA 50/52 277,03 588.616

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 50/52 276,39 594.447

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 272,23 633.369

İşletme EA 50/52 260,15 758.685

Sosyoloji EA 60/62 257,72 785.907

Maliye EA 60/62 253,95 829.714

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 250,18 875.342

İktisat EA 60/62 250,02 877.334

Felsefe EA 40/41 235,69 1.065.107

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 234,74 1.078.382

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30/31 229,49 1.152.124

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 227,17 1.185.321

Maliye (İÖ) EA 40/41 225,89 1.203.603

Ekonometri EA 40/41 216,77 1.334.518

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 216,48 1.338.576

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 175/180 502,73 15.778

Tıp (İngilizce) SAY 70/72 495,39 20.521

Diş Hekimliği SAY 100/103 475,48 35.286

Eczacılık SAY 90/93 454,16 52.922

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 427,98 76.800

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 396,24 110.403

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 389,2 118.719

Hemşirelik SAY 200/205 373,12 139.759

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 353,72 169.576

Ebelik SAY 75/77 331,18 212.849

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 316,07 248.378

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 313,5 254.858

Maden Mühendisliği SAY 30/2 312,27 258.167

İnşaat Mühendisliği SAY 50/13 306,82 273.332

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 306,64 273.829

Biyomedikal Mühendisliği SAY 30/6 301,89 287.733

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 301,35 289.448

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/30 299,94 293.716

Makine Mühendisliği SAY 40/28 299,73 294.346

Kimya Mühendisliği SAY 30/11 298,66 297.706

Odyoloji SAY 80/82 292,87 316.597

Matematik SAY 60/62 290,74 323.910

Kimya SAY 20/21 276,56 378.122

Biyoloji SAY 25/26 265,63 428.967

Fizik SAY 20/21 256,47 479.319

Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,63 568.078

Gıda Mühendisliği SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 419,95 9.949

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,6 20.486

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 387,1 36.324

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 367,25 68.250

İlahiyat SÖZ 144/148 335,23 161.314

Coğrafya SÖZ 40/41 325,51 203.514

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 323,3 214.177

İlahiyat (İÖ) SÖZ 117/120 296,27 380.626

Tarih SÖZ 70/72 292,21 411.666

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 291,48 417.376

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 281,08 503.633

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60/62 277,12 539.434

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 16/16 267,19 634.726

Gazetecilik SÖZ 70/72 266,07 646.024

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 262,03 687.321

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 13/13 236,21 976.569

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 235,64 983.118

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER