HİTİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | HİTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Hitit Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Hitit Üniversitesi taban puanları 2023, HİTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
HİTİT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 323,91 573.800
- Çevre Sağlığı TYT 40/41 303,29 765.683
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 302,13 777.809
- Odyometri TYT 40/41 301,71 782.297
- Fizyoterapi TYT 65/67 298,75 814.203
- Eczane Hizmetleri TYT 40/41 295,77 847.261
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 287,68 943.129
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 282,16 1.013.398
- İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 281,13 1.026.997
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 30/31 279,8 1.044.742
- Sosyal Hizmetler TYT 40/41 272,75 1.143.028
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 269,12 1.196.354
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 268,43 1.206.747
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 55/57 265,48 1.251.694
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 40/41 263,52 1.282.422
- Aşçılık TYT 40/41 261,4 1.316.499
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 256,89 1.391.245
- Tapu ve Kadastro TYT 40/41 256,85 1.391.991
- Elektrik TYT 40/41 254,55 1.431.735
- Sosyal Hizmetler TYT 50/52 253,85 1.443.830
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 40/41 253,13 1.456.397
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 251,37 1.487.750
- Spor Yönetimi TYT 30/31 251,14 1.491.865
- Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 250,67 1.500.507
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 45/47 249,55 1.520.838
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 30/31 247,74 1.554.597
- Makine TYT 50/52 247,71 1.555.064
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 247 1.568.422
- Sosyal Güvenlik TYT 60/62 246,99 1.568.635
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 246,73 1.573.521
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 245,51 1.596.776
- Mekatronik TYT 45/47 244,8 1.610.705
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 235,26 1.804.775
- Grafik Tasarımı TYT 50/52 234,15 1.828.865
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 233,62 1.840.292
- Moda Tasarımı TYT 30/31 233,27 1.847.931
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 232,37 1.867.666
- Kaynak Teknolojisi TYT 25/26 232,2 1.871.385
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 45/47 231,35 1.890.441
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 230,9 1.900.610
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 33/34 228,38 1.958.359
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 228,09 1.965.175
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 227,21 1.985.622
- Medya ve İletişim TYT 35/36 227,09 1.988.487
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 226,97 1.991.235
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 20/21 225,17 2.034.270
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 224,02 2.061.420
- Yerel Yönetimler TYT 40/41 223,68 2.069.636
- Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 222,84 2.089.992
- Yapı Denetimi TYT 30/31 222,72 2.092.844
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 222,61 2.095.611
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 221,75 2.116.140
- İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 221,27 2.128.130
- İşletme Yönetimi TYT 30/31 220,24 2.153.552
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 220,05 2.158.240
- Lojistik TYT 35/36 218,9 2.187.032
- İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 217,23 2.228.302
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 40/41 215,99 2.258.961
- Mimari Restorasyon TYT 20/21 210,42 2.398.380
- Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 20/21 206,38 2.496.820
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Çocuk Gelişimi EA 70/72 316,98 310.621
- Sosyal Hizmet EA 40/41 282,77 538.638
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 257,45 788.959
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 241,91 981.024
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 239,43 1.013.801
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 231,52 1.123.341
- Arkeoloji EA 20/21 230,28 1.140.948
- Finans ve Bankacılık EA 40/41 229,37 1.153.926
- İktisat EA 30/31 225,3 1.212.050
- Maliye EA 60/62 218,87 1.304.518
- Antropoloji EA 20/21 214,43 1.367.580
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 40/41 210,34 1.424.298
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 130/134 483,12 29.360
- Hemşirelik SAY 90/93 336,19 202.295
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 335,59 203.514
- Endüstri Mühendisliği SAY 20/21 299,12 296.253
- Makine Mühendisliği SAY 20/8 298,38 298.599
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/19 298,06 299.635
- Beslenme ve Diyetetik SAY 45/47 291,21 322.198
- Matematik SAY 40/41 268,88 412.893
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 253,7 496.725
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlahiyat SÖZ 130/134 296,11 381.877
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 287,92 445.782
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 269,26 614.484
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 261,14 696.689
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 257,37 737.023
- Tarih SÖZ 70/72 250,07 818.041