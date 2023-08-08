HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2023, MKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 65/67 349,17 399.644
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 345,96 418.675
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 330,96 519.256
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 321,04 597.392
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 319,28 612.612
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 314,53 655.166
- Diş Protez Teknolojisi TYT 40/41 308,93 708.080
- Optisyenlik TYT 40/41 304,04 757.768
- Adalet TYT 50/52 303,5 763.446
- Eczane Hizmetleri TYT 30/31 301,74 781.955
- Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 298,18 820.564
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 297,57 827.154
- Aşçılık TYT 50/52 294,02 867.467
- İş ve Uğraşı Terapisi TYT 50/52 293 879.130
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 290,03 914.539
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 284,12 987.929
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 274,58 1.116.618
- Harita ve Kadastro TYT 30/31 272,44 1.147.484
- Grafik Tasarımı TYT 50/52 272,26 1.149.969
- Yaşlı Bakımı TYT 65/67 270,7 1.172.777
- Bitki Koruma TYT 30/31 269,58 1.189.478
- Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 269,21 1.194.933
- Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 268,88 1.199.962
- Elektrik TYT 50/52 267,78 1.216.746
- Sosyal Hizmetler TYT 40/41 266,11 1.242.283
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 263,85 1.277.206
- Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 263,06 1.289.748
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 45/47 262,94 1.291.536
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 44/46 262,58 1.297.484
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 259,92 1.340.673
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 257,89 1.374.479
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 257,6 1.379.321
- Dış Ticaret TYT 60/62 254,13 1.438.926
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 70/72 252,66 1.464.813
- Lojistik TYT 60/62 252,56 1.466.567
- Sosyal Güvenlik TYT 40/41 251,82 1.479.831
- Bilgisayar Teknolojisi TYT 45/47 248,78 1.535.104
- Mimari Restorasyon TYT 45/47 247,87 1.552.052
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 45/47 247,12 1.566.282
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 246,92 1.570.029
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 245,69 1.593.516
- İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 244,27 1.621.061
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 40/41 243,98 1.626.833
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 242,62 1.653.326
- Yerel Yönetimler TYT 50/52 240,41 1.697.174
- Pazarlama TYT 40/41 240,24 1.700.637
- Kimya Teknolojisi TYT 30/31 238,66 1.733.073
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 35/36 237,62 1.754.973
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 55/57 236,72 1.773.648
- Emlak Yönetimi TYT 50/52 235,47 1.800.336
- Dış Ticaret TYT 29/30 233,08 1.852.081
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 232,45 1.865.842
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 229,92 1.922.525
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55/57 228,96 1.944.859
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 227,19 1.986.097
- Lojistik TYT 39/40 226,61 1.999.732
- Dış Ticaret TYT 44/46 226,42 2.004.271
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 34/35 223,79 2.066.868
- Eser Koruma TYT 30/31 222,99 2.086.225
- Dış Ticaret TYT 35/36 222,1 2.107.791
- Lojistik TYT 37/38 221,93 2.112.041
- Yerel Yönetimler TYT 30/31 221,83 2.114.292
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 48/50 217,06 2.232.504
- Aşçılık (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
- Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,74 111.672
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 353,72 164.996
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 312,73 333.062
Tarım Ekonomisi EA 40/41 271,79 637.616
Maliye EA 50/52 262,35 734.423
İşletme EA 60/62 258,62 775.908
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 257,56 787.703
Uluslararası İlişkiler EA 40/41 256,82 796.223
İktisat EA 50/52 251,6 857.824
Antropoloji (KKTC Uyruklu) EA 1/1 238,2 1.030.778
Arkeoloji EA 30/31 237,93 1.034.340
Antropoloji EA 25/26 237,06 1.046.227
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 185/190 492,56 22.455
- Diş Hekimliği SAY 80/82 473,75 36.660
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 418,97 85.738
- Veterinerlik SAY 60/62 381,21 128.736
- Hemşirelik SAY 90/93 365,62 150.673
- Mimarlık SAY 80/10 316,12 248.246
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 314,11 253.230
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 75/77 302,25 286.632
- Matematik SAY 50/52 289,69 327.684
- Bitki Koruma SAY 35/36 283,69 349.393
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50/52 274,31 387.883
- Kimya SAY 20/21 273,58 391.085
- Biyoloji SAY 20/21 267,26 420.835
- Bahçe Bitkileri SAY 20/21 260,05 458.637
- Tarla Bitkileri SAY 20/21 257,28 474.528
- Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 240,73 591.715
- Biyosistem Mühendisliği SAY 25/26 237,08 623.453
- Zootekni SAY 20/21 230,14 690.331
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50/52 417,05 11.214
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 385,21 38.728
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 359,84 84.470
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 356,02 94.136
- İlahiyat SÖZ 80/82 327,84 192.664
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 316,89 247.559
- Coğrafya SÖZ 60/62 307,47 303.737
- Tarih SÖZ 80/82 284,28 475.840
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 274,83 560.579
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 274,6 562.738
- Gazetecilik SÖZ 30/31 261,34 694.594
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 256,07 751.156
- Sanat Tarihi SÖZ 60/62 240,89 922.360
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 70/72 404,38 22.331
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 371,14 34.231